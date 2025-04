Imputaron al hijo de la mujer de 70 años hallada muerta en un placard

Una situación alarmante se reportó en Córdoba, donde la policía encontró a una mujer de entre 70 y 75 años muerta dentro del placar de su vivienda, hecho por el cuál detuvieron e imputaron a su hijo, Jorge López, de 58 años, señalado como principal sospechoso del crimen.

El fiscal de violencia familiar Gonzalo Berrotarán ordenó la detención y la imputación por el delito de homicidio calificado por el vínculo para el hombre de 58 años.

Este martes, la Justicia ordenó la autopsia como así también pericias psiquiátricas para el acusado.

El hallazgo se produjo en Barrio Pueyrredón, en la calle Armenia, tras la denuncia realizada por un familiar que reside en el exterior y que no tenía noticias de Ana Angélica Gareri desde hace una semana.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con el hijo de la mujer, quien abrió la puerta, y, al ser interrogado, indicó que su madre estaba en el placard. La policía procedió a investigar la situación y demorar al hombre para esclarecer los hechos.

Las investigaciones continúan para determinar en qué circunstancias murió la mujer y el estado de salud en el que se encuentra su hijo.

Una vecina comentó, en diálogo con Cadena 3, sobre la problemática que había enfrentado la víctima: “Todo el barrio lo conoce. Todos hemos tenido problemas con él por salvar a su mamá. Ella se cruzaba a mi negocio cada vez que tenía problemas con el hijo a pedirme auxilio, porque él le pegaba”.

La vecina relató que la mujer sufría abusos físicos y económicos por parte de su hijo, quien le robaba las tarjetas de crédito y de débito de su jubilación. “La señora venía acá y me lo contaba que su hijo quería sacarle la plata”, afirmó la vecina.

Además, reveló que hace ocho meses realizó una denuncia por violencia familiar, tras ser solicitada por la mujer: “Ella se acercó acá y me pidió que la ayudara, porque el hijo no la dejaba salir de su domicilio”.

La denuncia fue tomada y se inició una investigación que no avanzó de manera significativa. “Hace 30 días lo volvieron a denunciar. No fui yo. No sé quién fue. Se lo llevaron detenido, porque le había golpeado la cara muy fuerte”, añadió.

“Cuando entran al domicilio, se encuentran con el olor nauseabundo y se dan con que la señora estaba así desde hace siete o diez días dentro del placard”, concluyó la vecina.

Informe de Gonzalo Carrasquera y Francisco Centeno.