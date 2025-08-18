En vivo

Día Mundial de la Prevención de Incendios: cómo es la situación en Córdoba

Roberto Schneider, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Protección Civil de Córdoba, expresó a Cadena 3 que Córdoba implementa un sistema de alerta temprana y busca reducir el impacto humano en los incendios. 

18/08/2025 | 16:09Redacción Cadena 3

FOTO: Incendios en Calamuchita: Más de 130 bomberos luchan contra el fuego

    Audio. Prevención de incendios forestales: situación actual y recomendaciones en Córdoba

El Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales busca concientizar sobre la importancia de proteger los bosques y prevenir incendios que pueden tener graves consecuencias. Roberto Schneider, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Protección Civil de Córdoba, expresó a Cadena 3 que actualmente las condiciones climáticas en la provincia son favorables, lo que evita incendios significativos.

Schneider indicó que “no hay nada mejor que seguir haciendo prevención” y destacó la importancia de trabajar con la sociedad. “La idea es siempre trabajar conjuntamente con los vecinos que nos informen sobre una columna de humo”, agregó. Además, mencionó que están implementando un sistema de alerta temprana que utiliza datos satelitales y tecnología de inteligencia artificial.

“El 95% de los incendios son producidos por la mano del hombre”, afirmó Schneider. La negligencia y el accionar intencional son las principales causas de incendios. “El incendio que pasó el año pasado en el Durazno, que se quemaron 8000 hectáreas, fue por negligencia”, detalló el vocero.

Sobre las penas para los responsables de incendios intencionales, Schneider aclaró que no tiene detalles específicos, pero destacó que “la justicia actúa en estos casos”. En cuanto a la capacitación de los bomberos, explicó que se entrenan específicamente para operaciones aéreas seguras y en el manejo de aviones hidrantes.

Los factores climáticos como temperatura y humedad son determinantes en la ocurrencia de incendios. Schneider mencionó la regla de los 30: “Cuando vientos, temperaturas y humedad están cerca del 30, eso ya es complicación”. Agradeció el esfuerzo colectivo de los bomberos y la importancia de la concientización constante para prevenir incendios, no solo en este día, sino todos los días.

Por último, alertó sobre un ingreso de viento frío que podría cambiar las condiciones climáticas, instando a la población a reportar cualquier indicio de incendio al 0800-88-FUEGO.

Informe de Gonzalo Carrasquera 

Lectura rápida

¿Cuál es el objetivo del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales?
Buscar concientizar sobre la importancia de proteger los bosques y prevenir incendios que pueden tener graves consecuencias.

¿Quién es el vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Protección Civil de Córdoba?
El vocero es Roberto Schneider.

¿Qué porcentaje de incendios son provocados por la mano del hombre?
El 95% de los incendios son producidos por la mano del hombre, según Schneider.

¿Qué sistema están implementando para prevenir incendios?
Están implementando un sistema de alerta temprana que utiliza datos satelitales y tecnología de inteligencia artificial.

¿Qué se debe hacer ante un indicio de incendio?
Se debe reportar cualquier indicio de incendio al 0800-88-FUEGO.

