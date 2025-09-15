En vivo

Rosario y el lenguaje oculto de las estatuas, en el corazón de plaza San Martín

Dante Tapparelli, artista plástico rosarino, descifró en Cadena 3 el significado gestual y simbólico de estas obras, un idioma “concreto y humanístico”. Además, desmitificó leyendas al respecto.   

15/09/2025 | 23:26Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Estatua del Libertador General José de San Martín en la plaza homónima (Rosario).

En plena transmisión especial desde la plaza San Martín de Rosario en el Estudio Federal Sancor Seguros, se dio una charla tan apasionada como esclarecedora ante la imponente estatua del libertador ubicada en el centro de ese espacio urbano, en la cual se abordó el “idioma secreto” de estas obras de escultura.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el artista plástico rosarino Dante Tapparelli desmontó uno por uno los mitos que rodean a las estatuas ecuestres y reveló la existencia de un complejo y olvidado lenguaje simbólico esculpido en los monumentos.

Todo comenzó con la famosa creencia que vincula la posición de las patas de los caballos en las estatuas ecuestres con la forma en que murió el jinete: dos patas levantadas, muerte en combate; una, por heridas; las cuatro, muerte natural. “Eso es una antigua tradición romana, y fue respetada durante siglos, pero los artistas luego tomaron libertad”, explicó. “San Martín, por ejemplo, murió de viejo”, añadió, frente al ejemplo de la plaza.

Tapparelli, un apasionado de la estatuaria, profundizó en lo que denomina un “idioma gestual” de la ciencia antigua, previo al judeocristianismo. “El más concreto del esoterismo y de la ciencia antigua es el idioma gestual de las estatuas. Mucho más que un libro, porque un libro vos le cambiás la coma y dice otra cosa”, afirmó.

Ilustró su punto con ejemplos del Cementerio Museo El Salvador, del cual es un ferviente promotor. Allí, narró, una estatua en la tumba de José Piñeiro muestra a un hombre descalzo, en cuero, con un rastrillo y un semillero, representando no una imagen, sino un concepto: la del “patrón misericordioso” que cumplió con la ley fundamental de “el que puede cura al que no puede”.

También se refirió a la tradición de mutilar estatuas, especialmente sus narices, como forma de “desactivar” su supuesto poder espiritual. “En el antiguo Egipto se creía que el alma entraba por la nariz al cuerpo. Por eso muchas estatuas antiguas aparecen sin nariz”, comentó.

Taparelli celebró la recuperación de estos lenguajes y criticó la censura simbólica contemporánea. “La crítica a ciertas obras es pacatería. El arte siempre ha escondido sus mensajes en el gesto. Así no son vandalizables, solo los entienden quienes saben mirar”, dijo, en referencia también al caso de la estatua de Marcelo Gallardo, modificada por tener un bulto genital "exagerado".

Por último, elogió la propuesta de visibilizar este tipo de discursos. “Lo que hacen ustedes hoy, de poner el arte en la calle, es fundamental. Este idioma es horizontal, apartidario, a-religioso, pero profundamente humano. En tiempos pendulares, los valores representados en el arte deben mantenerse firmes”, cerró.

Entrevista de Lucas Correa.

