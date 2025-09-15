En vivo

Sociedad

El camino federal: Cadena 3 transmitió en vivo desde plaza San Martín en Rosario

Estadio 3, Viva la Radio y Siempre Juntos Rosario realizaron emisiones especiales desde el Estudio Federal Sancor Seguros, en una nueva parada del recorrido nacional de la radio.

15/09/2025 | 19:45Redacción Cadena 3 Rosario

Cadena 3 volvió a encontrarse cara a cara con sus oyentes en Rosario. Este lunes, las ediciones de Estadio 3 y Viva la Radio se emitieron en vivo desde el Estudio Federal Sancor Seguros, ubicado en Plaza San Martín, en una jornada especial que contó con la presencia de los conductores y equipos completos. Más temprano, fue el turno de Siempre Juntos Rosario, con Alberto Lotuf y todo el equipo que acompaña a los rosarinos cada mañana y este martes volverá a ser así

La transmisión forma parte del recorrido que viene realizando la emisora por distintos puntos del país, llevando sus estudios móviles a ciudades, fábricas y eventos emblemáticos. 

Días atrás, estuvo en Gobernador Crespo, desde las instalaciones de la reconocida fábrica láctea Tregar, donde compartieron con los oyentes cada rincón del proceso productivo que involucra a más de 300 tamberos locales y procesa 800.000 litros de leche diarios.

También en los últimos meses, La Gran Cadena Federal dijo presente en la celebración del 20 de junio en Rosario, el 9 de julio en Tucumán, y en la feria agropecuaria de La Rural de Palermo, entre otras, con cobertura en vivo y tecnología para acercar cada detalle a su audiencia.

La emblemática plaza, que lleva el nombre del héroe de la Independencia argentina, se ha consolidado como lugar de encuentro para los inicios de las marchas del 24 de Marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Rodeada de edificios históricos, su diagonal traza un camino entre el ex Centro Clandestino de Detención – Servicio de Informaciones y el Museo de la Memoria. 

Sus baldosas alojaron cientos de pintadas reclamando memoria, verdad y justicia y hoy continúan abrazando los millones de pasos de los manifestantes que siguen eligiendo este punto central para todo tipo de movilización popular.

El recorrido continúa, reafirmando el compromiso de la radio con su esencia: estar cerca de la gente, en cada rincón del país.

