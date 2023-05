D'Onofrio se enfureció al ver la estatua de Gallardo y pidió que sea corregida

La presentación de la estatua de Marcelo Gallardo fue uno de los temas que se llevó la atención de todos en River, por la presencia del Muñeco y también por sus llamativos atributos. Bajo ese marco, el expresidente Rodolfo D'Onofrio salió a criticar la obra.

"En el acto yo estaba de espaldas a todo lo que ocurrió, no la había visto. Cuando me muestran la foto y me di cuenta dije 'qué barbaridad'. No estoy de acuerdo para nada". Y aseguró: "No hablé con los dirigentes, pero supongo que estarán viendo cómo hacer, pero esto tiene que tener una modificación porque no hace a lo que es River".

D'Onofrio, que estuvo presente en el acto de presentación de la estatua, aseguró que no tomó dimensión hasta el día posterior: "Cuando vi que era tapa de diario, al otro día no lo podía creer. Estoy convencido de que los dirigentes de River lo deben estar pensando de la misma manera y lo van a solucionar".

Ante las repercusiones que se generaron, la escultora Mercedes Savall explicó que la exageración de la entrepierna de Gallardo fue "un guiño" a los hinchas, en referencia al "coraje" del Muñeco.

Por otra parte, el impulsor del proyecto, Carlos Trillo, aseguró que la estatua puede corregirse y que no habría problema en hacerlo. Sin embargo, no consideró que no le pareció exagerado y que hubiera hecho los "atributos" más grandes.

Ahora, la decisión sobre el futuro del monumento deberá tomarla la Comisión Directiva del club porque ahora le pertenece.

