Pablo López, nueva voz de Los Palmeras, a Cadena 3: "Voy a poner el pecho"

La banda Los Palmeras atraviesa un momento crucial por la licencia recuperación de su vocalista, “Cacho” Deicas , quien sufrió un accidente cerebrovascular . A partir de este fin de semana, Pablo López, un joven de San Genaro con una trayectoria destacada en el ámbito de la cumbia, asume el rol de voz principal de la banda hasta que Cacho regrese a los escenarios .

En diálogo con Cadena 3 Rosario, el cantante expresó su compromiso con el grupo: “Estamos unidos y, obviamente, aportando para toda esta recuperación para Cacho, para que él esté bien y pueda estar tranquilo a la hora de volver a los escenarios”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La verdad que es un momento en el cual, en un decir, voy a poner el pecho a la situación con todo el grupo”, afirmó López, quien se siente honrado de haber sido elegido para este desafío.

Desde su ingreso a Los Palmeras hace casi cuatro años, experimenta una evolución significativa en su carrera musical.

“Ya con el solo hecho de que me hayan convocado para formar parte de la banda hace cuatro años atrás, sinceramente, fue una emoción y una alegría muy grande; vengo desde los 14 años en la música, soy criado en el ambiente, fanático y seguidor de Los Palmeras desde que tengo conocimiento”, relató.

Y se explayó: “La verdad que fue un privilegio el solo hecho de estar en el primer ensayo que hice con ellos, me pasaron un montón de cosas por la cabeza: luchas y sacrificios que uno va haciendo a lo largo de los años. Y esta etapa que me toca, no solamente a mí sino a todo el grupo, enfrentar esta situación, me pone feliz que me hayan tenido en cuenta, tanto Cacho como Marcos y todo el grupo para seguir adelante en esto”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El próximo fin de semana, Los Palmeras tienen programados varios shows. López invitó a todos a participar: “Mañana (viernes) arrancamos en Concepción del Uruguay, después el día sábado nos vamos a Punilla, Córdoba, y de ahí nos quedamos para el gran festival el día domingo, el Jesús María” (el cual se vivirá como cada jornada en las 100 Noches Festivaleras de Cadena 3).

La banda, que lleva más de 50 años en la escena musical, busca mantener su legado y continuar brindando alegría a sus seguidores. “Espero que pronto se recupere Rubén y que esté con todos nosotros, disfrutando de este gran momento de Los Palmeras”, concluyó López.

Entrevista de Eugenia Iermoli.