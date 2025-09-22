"Menos lío, más práctico": ausencia de autos o la ciudad bajo otro influjo

“Un mundo sin autos sería mucho mejor”, respondió sin dudar un joven peatón entrevistado en pleno centro de Rosario. Y no es el único. A pie, en bici o esperando el colectivo, la mayoría de los rosarinos consultados por el móvil de Cadena 3 Rosario coincidió en que una ciudad menos dependiente del auto sería más saludable, más práctica y, sobre todo, menos caótica.

Ejercicio, aire libre, menos tráfico y una sensación general de libertad aparecen como los principales beneficios que la gente asocia a un mundo sin autos. “Me da libertad, camino más, me siento mejor”, dijo una mujer que acaba de dejar una bici del sistema público. Otro agregó: “Menos quilombo, más práctico. Con el colectivo llego rápido y me deja cerca”.

Sin embargo, la respuesta no es tan lineal. Muchos señalan que el auto sigue siendo necesario, especialmente por cuestiones de tiempo, distancia y seguridad. “Yo uso el colectivo porque me deja cerca, pero él usa el auto por trabajo”, cuenta una vecina, marcando una realidad común: las decisiones sobre cómo moverse también están atravesadas por la dinámica laboral, los horarios y la distribución urbana.

La seguridad, condicionante

En las consultas callejeras también aparece una preocupación transversal: la seguridad. No solo en términos de criminalidad, sino también de siniestros viales y percepción de vulnerabilidad al andar en bici, moto o monopatín. “El auto es más seguro que una bici o una moto”, opinó un taxista. “Aunque haya más tráfico, al menos estás protegido dentro del vehículo”, añadió.

Esa sensación también limita el entusiasmo con medios de transporte más livianos o compartidos. La ciudad de Rosario cuenta hoy con 92 estaciones y más de 141.000 usuarios del sistema Mi Bici Tu Bici, que ya suma más de 7 millones de viajes realizados desde su implementación. Sin embargo, la bicicleta —como el colectivo— convive con un parque automotor en constante crecimiento.

Incluso los propios taxistas, que usan el auto como herramienta de trabajo, reconocen que el tránsito está cada vez más complicado. “Hace muchos años que manejo y cada vez hay más autos, sobre todo en el microcentro”, comentó uno.

¿Es posible una vida sin auto en Rosario? Para muchos, sí. Pero no es tan simple como dejar las llaves en casa. Implica transformar la infraestructura, pensar en seguridad real y garantizar un sistema de transporte público eficiente y confiable. Por ahora, lo que sí es seguro es que, al menos por un día, la pregunta volvió a circular. Y eso, en una ciudad que se mueve, también cuenta.

Informe de Agostina Meneghetti.