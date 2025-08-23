Problemas para estacionar, una fija en Rosario: "Nadie quiere asumir riesgos"

La movilidad urbana en Rosario enfrenta una crisis silenciosa pero cada vez más evidente: la falta de lugares para estacionar, especialmente en el centro de la ciudad, ha pasado de ser una molestia cotidiana a convertirse en un verdadero problema estructural. Entre calles angostas, un parque automotor en constante crecimiento, edificios nuevos sin suficientes cocheras y la falta de inversión en soluciones de fondo, la situación genera malestar tanto en conductores como en urbanistas.

En una reciente entrevista con Cadena 3 Rosario, el arquitecto Marcelo Passardi, expresidente de la Asociación de Empresarios de Vivienda, analizó en profundidad el fenómeno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según explicó, si bien la normativa actual exige la construcción de cocheras en edificios nuevos, las limitaciones de espacio y el alto costo de construcción —especialmente en subsuelos— dificultan su ejecución, en particular en terrenos pequeños. “La mayoría de los lotes en Rosario miden 8x66 metros, una medida que complica mucho el diseño de cocheras funcionales”, indicó Passardi.

A pesar de la obligación regulatoria, muchos desarrollos no logran cumplir con una proporción ideal de cocheras por unidad habitacional, y eso se traduce en una creciente demanda de espacios para dejar el auto en la vía pública.

Lo paradójico es que, según Passardi, “hay cocheras en venta que no se logran colocar, porque una vez finalizados los edificios, muchas personas no las compran, ya sea por el precio o porque no están dispuestas a hacer esa inversión”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aunque existen cocheras disponibles, no todos pueden acceder a ellas. El alquiler mensual puede ser elevado y, en muchos casos, las playas privadas optan por el alquiler por hora, que resulta más rentable pero menos funcional para quienes necesitan un espacio fijo. Además, no todas las cocheras operan las 24 horas: “El dueño de una cochera muchas veces la usa como si fuera una oficina: abre a las 8 y cierra a las 20. Para abrir todo el día necesita contratar más personal, y eso encarece los costos”, explicó el arquitecto.

La situación se agrava en el microcentro, donde la densidad edilicia y la falta de espacios abiertos hacen casi imposible pensar en nuevas playas de estacionamiento. Una de las soluciones propuestas históricamente fue la construcción de cocheras subterráneas, incluso con ordenanzas ya aprobadas. Sin embargo, la falta de interesados en ejecutarlas demuestra que los números no cierran: “Es una inversión millonaria con un retorno a larguísimo plazo. Nadie quiere asumir ese riesgo”, sostuvo Passardi.

Más autos, menos espacio

En paralelo, el parque automotor de Rosario no deja de crecer. Se ha registrado un aumento de hasta el 66% entre 2007 y 2017, y las cifras siguen en alza. Este crecimiento desmedido no solo afecta al tránsito diario, sino que expone una tensión urbana de fondo: la ciudad crece en altura, pero no de manera integral. Muchos edificios nuevos agregan habitantes, pero no suman infraestructura adecuada, como cocheras o servicios complementarios.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Mientras tanto, el transporte público, que podría ser una alternativa, aún no logra cubrir con eficiencia las necesidades de todos los usuarios. Si bien Passardi reconoció que el sistema de colectivos “no es tan malo”, muchos ciudadanos se quejan de la frecuencia y la cobertura, especialmente quienes viven en zonas aledañas a Rosario y deben ingresar diariamente a la ciudad para trabajar o estudiar.

Vivienda, desafío paralelo

En el tramo final de la entrevista, Passardi también se refirió al déficit habitacional: “Argentina arrastra un déficit de 3 millones de viviendas desde hace décadas. Se construye, sí, pero no se alcanza a cubrir la demanda”, remarcó.

A pesar del crecimiento edilicio visible en Rosario, los permisos de construcción han caído un 30% respecto a años anteriores, debido en gran parte al alto costo de los materiales y la mano de obra.

Además, la venta de unidades es más lenta que en épocas pasadas, cuando los fideicomisos permitían que los edificios comenzaran y finalizaran prácticamente con todas las unidades vendidas. Hoy, las unidades se comercializan en parte durante la construcción y el resto se termina de vender en uno o dos años, en un mercado más selectivo y golpeado por la situación económica.

La problemática del estacionamiento en Rosario no tiene una solución inmediata. Requiere una combinación de regulación más efectiva, inversión pública y privada, y planificación urbana a largo plazo. Mientras tanto, el ciudadano de a pie —o, mejor dicho, de volante— sigue enfrentando a diario un panorama donde dar vueltas durante media hora para encontrar un lugar libre ya no es una excepción, sino la regla.

Entrevista de Jonatan Raimundo y Mirta Andrín.