Sociedad

Falta espacio para motos, según el Concejo, que aprobó tarifa unificada de remis

El servicio queda así igualado con una normativa anterior para taxis. En cuanto a las motos, se encomendó al Ejecutivo evaluar la factibilidad de habilitar nuevos espacios en el centro.

21/08/2025 | 21:39Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El Concejo Municipal de Rosario.

El Concejo Municipal de Rosario aprobó este jueves dos medidas vinculadas a la movilidad urbana: por un lado, se oficializó la unificación de la tarifa para el servicio público de remises; por el otro, se impulsó un pedido para habilitar más espacios exclusivos de estacionamiento para motos en el área central de la ciudad.

Con la nueva normativa, se elimina la diferencia entre tarifas diurnas y nocturnas, como ya se había hecho con los taxis, estableciendo un esquema tarifario único durante las 24 horas del día, todos los días de la semana.

A partir de su promulgación, los valores vigentes serán los siguientes:

Bajada de bandera: $2.117

Ficha por distancia recorrida: $89

Minuto de espera: $89

La medida busca simplificar el sistema tarifario y brindar mayor previsibilidad tanto para usuarios como para conductores.

En el centro, poco lugar para motos

También se aprobó una iniciativa presentada por la concejala Julia Schibelbein, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal evaluar la factibilidad de habilitar nuevos espacios exclusivos para motos en el área central de Rosario.

En caso de resultar viable, el proyecto contempla la incorporación de separadores físicos que impidan que otros vehículos ocupen los espacios destinados a motos, una situación que actualmente genera conflictos frecuentes entre conductores.

Ambas medidas reflejan el interés del cuerpo legislativo en ordenar y mejorar la movilidad en una ciudad que, día a día, enfrenta mayores desafíos en materia de tránsito y uso del espacio público.

