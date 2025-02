El impacto de la velocidad en la seguridad vial: un llamado a la conciencia social

Guillermo Pacharoni, especialista en seguridad vial, señaló en diálogo con Cadena 3 la grave problemática de las picadas y el exceso de velocidad en Argentina.

"Más del 95% de las picadas son desarrolladas por varones", afirmó, quien destacó que este fenómeno no solo es local, sino que se observa a nivel mundial.

Tragedia vial. Fuera de control y a alta velocidad, un auto chocó y mató a dos cordobesas Sucedió en el cruce de Presidente Roca y Brown de la ciudad de Rosario. También hay una menor herida. Investigan si el conductor corría una picada con una moto que se dio a la fuga. La Policía confirmó las identidades de las víctimas.

Las estadísticas son alarmantes. En Córdoba, en un año, hubo 370 muertes por hechos viales, en comparación con 110 homicidios. "Los homicidas viales culpables matan más que los homicidas criminales", advirtió el especialista.

Pacharoni también mencionó que la cultura del automovilismo y las películas como 'Rápido y Furioso' contribuyen a esta situación. "El problema es que los que se nos están muriendo son jóvenes que no están preparados", explicó, refiriéndose a la falta de conocimientos técnicos de conducción.

El especialista resaltó que la conciencia es clave para mejorar la seguridad vial. "La gente sabe, tiene conocimiento de las normas viales, pero lo que no tenemos es conciencia", sostuvo. Para él, la educación vial no es suficiente. "No alcanza con esto, no vamos a lograr mejorar solo con la conciencia", agregó.

La solución, según Pacharoni, debe ser integral. "No hay un único método, son muchos elementos que necesitamos hacer", afirmó, y destacó la importancia de la fiscalización, el control y la educación en todos los ámbitos, desde las escuelas hasta las familias.

El especialista enfatizó que el exceso de velocidad es la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 35 años. "De 10 fallecidos, 8,4 son varones", señaló, e hizo un llamado a cuidar a los jóvenes que se ponen en riesgo al volante.

Finalmente, Pacharoni destacó que los requisitos para obtener una licencia de conducir son insuficientes. "Necesitamos hacer cambios estructurales, pero poniendo el foco que el único objetivo es bajar la mortalidad", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barilli.