La vuelta de los plátanos en Rosario reaviva debate sobre alergias respiratorias

En las últimas semanas, la ciudad comenzó con la reforestación de plazas emblemáticas con ejemplares de plátanos, un árbol icónico del paisaje urbano rosarino. En total, ya se repusieron 24 árboles: 9 en Plaza San Martín, 9 en Plaza Pringles y 6 en Plaza 25 de Mayo. La iniciativa forma parte del plan de recuperación del arbolado público. Sin embargo, la medida no estuvo exenta de polémica: muchos vecinos vinculan al plátano con el aumento de alergias respiratorias durante la primavera.

Para abordar estas inquietudes, en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario se consultó a Daniel Buljubasich, neumonólogo y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, sobre los efectos reales que este tipo de árbol puede tener en la salud, especialmente en plena temporada de alergias y virus respiratorios.

“El plátano tiene muy mala fama, pero no es particularmente alergénico. Hay árboles como el fresno, el ligustro o las malezas que provocan muchas más alergias y pasan desapercibidos”, aclaró Buljubasich.

Doble desafío al pulmón

El médico explicó que el plátano genera irritación por las partículas que libera en el ambiente —las conocidas "bolitas" y su plumaje volátil—, pero que su capacidad de provocar alergias verdaderas es muy baja y ha sido comprobado por estudios locales.

Según Buljubasich, actualmente coinciden dos fenómenos: la temporada típica de alergias externas (por pólenes, pastos, árboles, etc.) y una persistente circulación de virus respiratorios, como la gripe, el virus sincicial respiratorio y algunas variantes de COVID-19.

“Este año ha sido muy particular. Tuvimos un altísimo número de enfermedades respiratorias, incluso fuera de temporada. Probablemente estemos viendo las consecuencias de la pandemia: barbijos, aislamiento y falta de exposición que debilitó nuestro sistema inmunológico”, señaló.

¿Qué es el “virus Frankenstein”?

En la entrevista también se habló del llamado “virus Frankenstein”, una nueva variante del Covid-19 que ha despertado temor en algunos ámbitos. El especialista explicó que se trata de una fusión entre dos subvariantes de Ómicron, pero que, por ahora, no ha demostrado mayor agresividad ni un comportamiento distinto a otras cepas conocidas.

“El nombre suena alarmante, pero su comportamiento es similar al de otros virus respiratorios. Lo importante es tratarlo como cualquier otro cuadro viral y no generar pánico innecesario”, explicó Buljubasich.

Temporada de alergias, ¿hasta cuándo?

El neumonólogo indicó que, en general, el pico de alergias se da entre septiembre y octubre, aunque puede variar según las condiciones climáticas.

En esa línea, recomendó no alarmarse en exceso por el regreso del plátano, aunque sí tomar precauciones si se es alérgico, y consultar con especialistas ante síntomas persistentes.

La reforestación con plátanos en Rosario embellece el paisaje urbano y aporta sombra en espacios públicos, pero también reaviva debates sobre salud. Expertos aclaran que, aunque molestos, estos árboles no son los principales responsables de las alergias, y que la atención debe centrarse en el conjunto de factores que afectan la salud respiratoria en esta época del año.

Entrevista de Cecilia Moro.