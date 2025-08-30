"Todas las enfermedades comienzan por la boca", advirtió una odontóloga

Un reciente informe destaca la importancia de la salud bucal y su impacto en la salud general del organismo, especialmente en órganos como el corazón y las arterias. La odontóloga Ligia Luzzi enfatizó en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario que "todas las enfermedades comienzan por la boca", al ser esta la puerta de entrada al organismo.

Problemas comunes como la gingivitis, que es una inflamación reversible de las encías, pueden tener consecuencias graves si no se tratan adecuadamente. Luzzi explicó que la gingivitis es causada por la acumulación de placa bacteriana, lo que puede ocurrir incluso en personas que se cepillan.

"El cepillo duro no limpia mejor", aclaró, "lo que hace es romper la unión de la encía con el diente". Por ello, recomienda el uso de cepillos suaves, que son más efectivos y menos dañinos para la salud de las encías.

El sangrado de las encías al cepillarse es una señal de alerta. "Ese sangrado está indicando que no te estás cepillando como corresponde", advirtió Luzzi. La acumulación de placa bacteriana puede viajar a través de la saliva y afectar otros órganos, especialmente el corazón. "Las infecciones dentro de la boca son muy importantes, derivan en enfermedades muy complicadas", agregó.

En relación al bruxismo, un problema cada vez más común, explicó que puede estar asociado al estrés, pero también a disfunciones en la articulación temporomandibular. "El bruxismo suele ser una consecuencia de un mal funcionamiento en esa articulación", señaló. Este hábito puede llevar a la destrucción de piezas dentarias y complicaciones en la salud bucal.

La odontóloga destacó que "no siempre con una placa se soluciona" el bruxismo, ya que cada caso requiere una evaluación específica. "El paciente es un todo, no una boca con dientes", enfatizó, subrayando la necesidad de un tratamiento integral que contemple la historia clínica del paciente.

Finalmente, Luzzi alertó sobre el uso de Botox para tratar problemas relacionados con el bruxismo, señalando que puede generar complicaciones y no resolver la causa subyacente. "Es como tomarte un ibuprofeno que te dura un mes y medio", concluyó, reafirmando la importancia de acudir a profesionales para el tratamiento de estos trastornos.

Entrevista de Susana Manzelli.