Cachanosky y la economía de Milei: "Esto ya lo vimos con Martínez De Hoz".

Tras el anuncio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril , que marcó un aumento del 8,8% mensual, se avivaron las esperanzas de una posible disminución en la inflación en Argentina. Sin embargo, el reconocido economista y consultor Roberto Cachanosky cuestionó la coherencia, e incluso la existencia, de un plan económico por parte del Gobierno, al tiempo que alertó sobre la profundidad de la recesión en la que ha sumido a la actividad en el intento por contener el alza de precios.

Cachanosky criticó la gestión actual, particularmente el incumplimiento de las promesas de campaña. En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, expresó: "Cinco meses de gestión sin todavía un plan económico concreto, te diría que no interpretes demasiado. Esperá, 8,8% no es tampoco para festejar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También abordó la situación fiscal del país, alertando sobre la creciente necesidad de recurrir a medidas de ajuste debido a la recesión. "La recesión te va a llevar a una menor recaudación, o a problemas de recaudación, lo que te va a obligar a usar más la licuadora que la motosierra", comentó.

En esa línea, el consultor puso sus reparos sobre los recursos disponibles de cara a una relativa reactivación. "La economía argentina va a arrancar por el lado de las exportaciones, no va a arrancar ni por el consumo interno, ni por las inversiones", afirmó.

En cuanto a las políticas cambiarias, Cachanosky advirtió sobre los riesgos de mantener un tipo de cambio artificialmente bajo, lo que eventualmente lleva a un encarecimiento de la economía en dólares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Esto ya lo vimos con Martínez De Hoz, no es nuevo", señaló. “Atrasa el tipo de cambio y transitoriamente lo usa. Si bien digo que mi ancla es el de equilibrio fiscal, estoy usando el tipo de cambio como ancla contra la inflación hasta que me dure”, clarificó.

“Yo lo conozco personalmente, cualquiera que lo conoce sabe que es alguien que no tolera que alguien opine diferente a él, o que le marque un error. Eso está mal. Se pone muy mal cuando uno le dice una cosa de ese tipo. He hablado muchísimas veces con él y habría que consultar con alguien que conozca el tema psiquiátrico, no sé por qué se pone tan mal, porque todos nos podemos equivocar en la última instancia”, dijo sobre las críticas presidenciales a los economistas que señalan la existencia de atraso cambiario .

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y concluyó: “Lo concreto es que él dice que el tipo de cambio oficial es igual al tipo de cambio de mercado, de manera que no tiene sentido que yo modifique ese tipo de cambio. Mi respuesta es, bueno, si el tipo de cambio oficial es igual al tipo de cambio de mercado, quiere decir que a ese precio no hay demanda insatisfecha, porque cuando vos tenés un tipo de cambio de equilibrio es que el precio alcanza como para satisfacer la demanda que hay. Levantá el cepo, sacá el cepo. Si el tipo de cambio es de equilibrio no vas a tener ninguna corrida, y sin embargo no lo hacen. Porque saben que tienen que atrasar el tipo de cambio”.

Entrevista de Lucas Correa y Facundo Díaz D'Alessandro.