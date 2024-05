Médicos advierten que faltan stents para cirugías de corazón en Argentina

El Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas alertó, a través de un comunicado, sobre un incremento exponencial en los costos médicos y el precio de los insumos necesarios para las cirugías cardiovasculares.

Esta situación pone en riesgo la colocación de stents, un procedimiento común para tratar afecciones cardíacas y vasculares, las cuales son principal causa de muertes en Argentina.

El doctor Mariano Rubio, presidente de la Asociación de Cardiólogos Intervencionistas de Córdoba, dijo a Cadena 3: "El costo de materiales esenciales como stents y contrastes ha aumentado alrededor del 500 por ciento y más del 1.000 por ciento, respectivamente".

Además, este problema no es reciente, sino que se arrastra desde hace mucho. "Hace un año que viene esto, incluso más, no es de diciembre", señaló Rubio. Si esta situación no se soluciona pronto, el facultativo advirtió: "Podrían desaparecer las prácticas con stents e, incluso, las angioplastias".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, Pablo Stutzbach, expresó su preocupación por el futuro: "Hoy está en peligro la profesión médica".

Según Stutzbach, los honorarios médicos han aumentado muy por debajo del índice inflacionario, mientras que los costos asociados a su profesión han subido considerablemente.

Además del problema inmediato de los costos, Stutzbach advirtió sobre la fuga de médicos hacia el exterior y una disminución en la formación de nuevos profesionales. Si esta tendencia continúa, argumentó: "El problema no va a ser sólo el stent, sino que no habrá quien lo ponga".

"Educación y salud tienen que ser las prioridades de cualquier civilización madura", sentenció Stutzbach como conclusión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por otra parte, el secretario de la Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, Maximiliano Giraudo, habló con Cadena 3 y señaló que "un tercio de la población mundial se muere año tras año por enfermedades cardiovasculares. Es la principal causa de muerte en el mundo y Argentina no es una excepción".

El especialista explicó que los costos del equipamiento médico e insumos subieron entre un 300% y un 500%, superando ampliamente a lo que ha sido la inflación. Sin embargo, los aranceles para los procedimientos médicos no han aumentado proporcionalmente a dicho aumento del equipamiento.

"Vemos muy probable que en el mediano plazo sino en el corto empecemos a tener problemas ya estamos teniendo problemas de postergación de estudios, migración de los pacientes de la parte privada a la parte pública", dijo Giraudo.

Además, remarcó que no hay impedimentos para importar insumos médicos pero sí existen problemas con el costo elevado. "Ese material (de contraste) llegó un punto en enero febrero por ahí que llegó a costar más el material de contraste que lo que las obras sociales nos pagaban a nosotros por un procedimiento", señaló.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Informados, al regreso" y Miguel Clariá.