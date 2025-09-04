Finalizó "Valores a Caballo", la cabalgata que une historia y educación

FOTO: Culminó la edición de "Valores a Caballo" en Monte Cristo.

La travesía cultural "Valores a Caballo" culminó este jueves en la localidad de Monte Cristo, en la provincia de Córdoba, luego de haber recorrido varios pueblos como Laspiur, Las Varas, Las Varillas, El Arañado, Calchín y Luque.

Este recorrido a caballo promueve encuentros en instituciones educativas, estableciendo un vínculo directo entre estudiantes, docentes y la comunidad.

La iniciativa, que fusiona la historia de José de San Martín con los valores que representó, busca conectar estos conceptos con la actualidad y resaltar la importancia de la comunicación.

Impulsada por la Agrupación Gaucha JJ Molina de Monte Cristo y con la participación del comunicador Juan José Vargas, "Valores a Caballo" se propuso revitalizar la figura del Libertador en el ámbito educativo.

Con un enfoque dinámico, la travesía recorrió casi 200 kilómetros a caballo, uniendo localidades como Laspiur y Monte Cristo en una celebración de la historia y los valores del Libertador.

Cada jornada tuvo conferencias en escuelas locales, donde se compartieron relatos históricos y valores universales inspirados en San Martín, presentados de manera interactiva y dinámica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Orlando Morales.