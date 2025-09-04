En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Valores a Caballo 2025

Finalizó "Valores a Caballo", la cabalgata que une historia y educación

Este recorrido promueve encuentros en instituciones educativas, estableciendo un vínculo directo entre estudiantes, docentes y la comunidad.

04/09/2025 | 12:19Redacción Cadena 3

FOTO: Culminó la edición de "Valores a Caballo" en Monte Cristo.

  1.

    Audio. Finalizó "Valores a Caballo", la cabalgata que une historia y educación

    Siempre Juntos

    Episodios

La travesía cultural "Valores a Caballo" culminó este jueves en la localidad de Monte Cristo, en la provincia de Córdoba, luego de haber recorrido varios pueblos como Laspiur, Las Varas, Las Varillas, El Arañado, Calchín y Luque.

Este recorrido a caballo promueve encuentros en instituciones educativas, estableciendo un vínculo directo entre estudiantes, docentes y la comunidad.

La iniciativa, que fusiona la historia de José de San Martín con los valores que representó, busca conectar estos conceptos con la actualidad y resaltar la importancia de la comunicación.

Impulsada por la Agrupación Gaucha JJ Molina de Monte Cristo y con la participación del comunicador Juan José Vargas, "Valores a Caballo" se propuso revitalizar la figura del Libertador en el ámbito educativo.

Con un enfoque dinámico, la travesía recorrió casi 200 kilómetros a caballo, uniendo localidades como Laspiur y Monte Cristo en una celebración de la historia y los valores del Libertador.

Cada jornada tuvo conferencias en escuelas locales, donde se compartieron relatos históricos y valores universales inspirados en San Martín, presentados de manera interactiva y dinámica.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Orlando Morales.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho