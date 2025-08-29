En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Independiente

Argentina

En vivo

Resumen 3

Gustavo Vinderola

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Independiente

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Valores a Caballo 2025

"Valores a caballo": una cabalgata que une historia y educación en Córdoba

La iniciativa recorre localidades cordobesas, promoviendo la historia de San Martín y valores universales. Con actividades en escuelas, busca fortalecer la identidad argentina y la educación en movimiento.

29/08/2025 | 21:55Redacción Cadena 3

FOTO: La cabalgata cultural que une historia y educación en Córdoba

La travesía cultural "Valores a Caballo" se llevó a cabo esta semana en varias localidades cordobesas, incluyendo Laspiur, Las Varas, Las Varillas, El Arañado, Calchín y Luque. 

Este recorrido a caballo promovió encuentros en instituciones educativas, estableciendo un vínculo directo entre estudiantes, docentes y la comunidad.

La iniciativa, que fusiona la historia de José de San Martín con los valores que representó, busca conectar estos conceptos con la actualidad y resaltar la importancia de la comunicación. Impulsada por la Agrupación Gaucha JJ Molina de Montecristo y con la participación del comunicador Juan José Vargas, "Valores a Caballo" se propone revitalizar la figura del Libertador en el ámbito educativo.

El recorrido comenzó en Laspiur y finalizará en Montecristo el 4 de septiembre. “Escuela por escuela y con miles de chicos que nos van a estar escuchando”, afirmó Juan José Vargas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con un enfoque dinámico, la travesía recorre 198 kilómetros a caballo, uniendo localidades como Laspiur y Monte Cristo en una celebración de la historia y los valores del Libertador. La transmisión de Cadena 3 llevó un mensaje de identidad y orgullo argentino a todo el país.

El recorrido comenzó en Laspiur este lunes y culminará en Montecristo el 4 de septiembre, pasará por distintos pueblos cordobeses. Cada jornada inicia con conferencias en escuelas locales, donde se comparten relatos históricos y valores universales inspirados en San Martín, presentados de manera interactiva y dinámica.

Luego de estas sesiones, los jinetes continuan hacia la siguiente posta, en un ritual que combinaba inspiración, descanso para caballos y jinetes, y un encuentro intergeneracional que fortalecía los lazos comunitarios. 

Juan José Vargas, co-creador del programa "Cruce por la Educación", lidera esta iniciativa. En sus seis ediciones, el programa había impactado a más de 210.000 alumnos. Como comunicador, escritor y divulgador de inteligencia artificial aplicada a la historia, Vargas había forjado un vínculo profundo con estudiantes y comunidades, consolidando esta cabalgata como una acción social comprometida con la educación.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho