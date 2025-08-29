"Valores a caballo": una cabalgata que une historia y educación en Córdoba

La travesía cultural "Valores a Caballo" se llevó a cabo esta semana en varias localidades cordobesas, incluyendo Laspiur, Las Varas, Las Varillas, El Arañado, Calchín y Luque.

Este recorrido a caballo promovió encuentros en instituciones educativas, estableciendo un vínculo directo entre estudiantes, docentes y la comunidad.

La iniciativa, que fusiona la historia de José de San Martín con los valores que representó, busca conectar estos conceptos con la actualidad y resaltar la importancia de la comunicación. Impulsada por la Agrupación Gaucha JJ Molina de Montecristo y con la participación del comunicador Juan José Vargas, "Valores a Caballo" se propone revitalizar la figura del Libertador en el ámbito educativo.

El recorrido comenzó en Laspiur y finalizará en Montecristo el 4 de septiembre. “Escuela por escuela y con miles de chicos que nos van a estar escuchando”, afirmó Juan José Vargas.

Con un enfoque dinámico, la travesía recorre 198 kilómetros a caballo, uniendo localidades como Laspiur y Monte Cristo en una celebración de la historia y los valores del Libertador. La transmisión de Cadena 3 llevó un mensaje de identidad y orgullo argentino a todo el país.

El recorrido comenzó en Laspiur este lunes y culminará en Montecristo el 4 de septiembre, pasará por distintos pueblos cordobeses. Cada jornada inicia con conferencias en escuelas locales, donde se comparten relatos históricos y valores universales inspirados en San Martín, presentados de manera interactiva y dinámica.

Luego de estas sesiones, los jinetes continuan hacia la siguiente posta, en un ritual que combinaba inspiración, descanso para caballos y jinetes, y un encuentro intergeneracional que fortalecía los lazos comunitarios.

Juan José Vargas, co-creador del programa "Cruce por la Educación", lidera esta iniciativa. En sus seis ediciones, el programa había impactado a más de 210.000 alumnos. Como comunicador, escritor y divulgador de inteligencia artificial aplicada a la historia, Vargas había forjado un vínculo profundo con estudiantes y comunidades, consolidando esta cabalgata como una acción social comprometida con la educación.