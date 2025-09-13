Una explosión en un bar de Madrid dejó al menos 25 heridos, 5 de ellos graves
Todo ocurrió este sábado en el distrito de Puente de Vallecas. El incidente ocurrió por una posible fuga de gas y movilizó a numerosos equipos de emergencia.
13/09/2025 | 12:41Redacción Cadena 3
FOTO: Al menos 17 heridos tras la explosión y derrumbe en un bar de Madrid.
-
Audio. Una explosión en un bar de Madrid dejó al menos 25 heridos, cinco de ellos graves
Una mañana para todos
Una fuerte explosión sacudió el distrito de Puente de Vallecas en Madrid, España, este sábado a las 15:01 (hora local). El estallido se registró en la confluencia de la calle Manuel Maroto con Palomeras, lo que llevó a la central del 112 a recibir numerosas llamadas de alerta.
Los primeros informes indicaron que el balance provisional de heridos ascendía a 25, entre los cuales se encontraban tres personas en estado grave y dos potencialmente graves.
Los equipos de emergencia desplegaron rápidamente un amplio operativo para atender la situación. Entre los heridos graves, uno fue trasladado al hospital Gregorio Marañón, otro permaneció intubado en el hospital 12 de Octubre y un tercero estaba a la espera de ser evacuado. El resto de los afectados presentaron lesiones de carácter leve.
/Inicio Código Embebido/
Conmoción en Estados Unidos. Habló la esposa de Charlie Kirk: "Prometo que nunca dejaré que tu legado muera"
Erika Frantzve brindó una conferencia de prensa y habló públicamente por primera vez desde la muerte de su esposo hace dos días. En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá”, afirmó.
/Fin Código Embebido/
La explosión causó destrozos significativos en la fachada del establecimiento afectado. En la zona, trabajaron 18 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quienes contaron con el apoyo de una unidad canina que rastreó el edificio en busca de posibles atrapados. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal utilizó drones para evaluar desde el aire los daños estructurales y descartar riesgos de derrumbe.
Los bomberos enfrentaron dificultades debido a la inestabilidad del edificio, lo que les obligó a desescombrar manualmente en lugar de utilizar maquinaria pesada. Aunque la hipótesis principal apuntaba a una fuga de gas como posible causa del estallido, los equipos continuaron con los trabajos de desescombro y análisis para confirmar el origen exacto de la deflagración.
A pesar del impacto del suceso, no se generó un incendio ni se detectó un peligro inminente de colapso del inmueble. Las unidades de Policía Nacional y Policía Municipal acordonaron el perímetro para mantener alejados a los vecinos mientras prosiguieron las labores de rescate y seguridad.
/Inicio Código Embebido/
Justicia en Brasil. Los abogados de Bolsonaro aseguraron que el ex presidente apelará la condena
El ex mandatario brasileño fue condenado a 27 años por intento de golpe de Estado.
/Fin Código Embebido/
Informe de "Chema" Forte, corresponsal de Cadena 3 en España.