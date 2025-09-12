Habló la esposa de Charlie Kirk: "Prometo que nunca dejaré que tu legado muera"

A dos días del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah, su esposa Erika Frantzve habló públicamente por primera vez y prometió mantener vivo el legado del fundador de Turning Point USA. La viuda ofreció una conferencia de prensa desde el estudio que utilizaba su marido, acompañada por una imagen de él y un mensaje de fe: “Que Charlie sea recibido en los brazos misericordiosos de Jesús, nuestro amado salvador”.

“Nunca se rindió. Uno de sus lemas era nunca rendirse. Así que quiero decir que nunca nos rendiremos”, expresó visiblemente emocionada. En su mensaje, Erika Kirk aseguró que trabajará para transformar el movimiento de su esposo en “el acontecimiento más grande que Estados Unidos haya visto jamás” e instó a los jóvenes a sumarse. “Prometo que nunca dejaré que tu legado muera. Habrá aún más giras en los próximos años. En un mundo lleno de caos, duda e incertidumbre, la voz de mi esposo permanecerá”, afirmó.

Durante su relato, también compartió momentos íntimos de la tragedia. Contó que atraviesa noches de insomnio y que su hija pequeña le preguntó por la ausencia de su padre. “¿Qué le decís a una niña de tres años? Cariño, papá te quiere mucho. Está de viaje de trabajo con Jesús”, dijo entre lágrimas, antes de dedicarle un mensaje a Charlie: “Estoy deseando volver a verte algún día”.

La viuda agradeció a las fuerzas de seguridad y de emergencias por los intentos de salvar a su esposo tras el disparo, y también al equipo de Kirk, al vicepresidente J.D. Vance y al presidente Donald Trump. Este último fue quien confirmó la muerte del activista en Truth Social, donde lo describió como “el gran, e incluso legendario, Charlie Kirk” y resaltó que “nadie comprendió mejor el corazón de la juventud en Estados Unidos”.

Finalmente, Erika se dirigió al asesino de su marido, lanzando una advertencia cargada de dolor y determinación: “No tenés idea del fuego que encendiste en esta esposa; mi llanto resonará en todo el mundo como un grito de guerra”.

En paralelo, el FBI informó que detuvo al presunto autor del crimen, Tyler Robinson, un joven de 22 años que se entregó a la policía en la noche del jueves. La investigación continúa mientras el entorno de Kirk busca transformar el duelo en una reafirmación de su legado político y social.