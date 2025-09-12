"Bella Ciao": el presunto asesino de Kirk tenía balas con frases escritas

La investigación del intento de asesinato del activista conservador Charlie Kirk reveló detalles insólitos que se suman a la gravedad del caso. Entre los hallazgos más llamativos, las autoridades encontraron tres casquillos sin disparar con inscripciones grabadas, que iban desde consignas antifascistas hasta bromas propias de la cultura de internet.

El rifle presuntamente utilizado por Tyler Robinson, un Mauser modelo 98 con mira telescópica, contenía mensajes en los laterales de las balas. Uno de ellos decía: “¡Oye, fascista! Agárrame!”, acompañado de flechas en distintas direcciones. Otro mostraba la inscripción “Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao”, en referencia a la conocida canción antifascista italiana. Un tercer casquillo incluía un mensaje burlesco: “Si lees esto, eres gay, jajaja” con el acrónimo LMAO (me muero de risa).

Incluso la bala que sí llegó a dispararse tenía un mensaje grabado: “Se da cuenta, se abulta, OWO, ¿qué es esto?”, expresión tomada del argot sexualizado de internet. Las inscripciones sorprendieron a investigadores y autoridades, que destacaron la mezcla de referencias políticas y culturales en un contexto criminal.

La canción “Bella Ciao” se popularizó tras la Segunda Guerra Mundial como himno antifascista de los partisanos italianos y ha sido adoptada por movimientos progresistas a nivel mundial. Se canta en conmemoraciones del Día de la Liberación en Italia y en protestas políticas.

Tyler Robinson, de 22 años y exestudiante de la Universidad del Valle de Utah, se había vuelto cada vez más politizado en los últimos años, según el relato de un amigo de la familia. Días antes del ataque, durante una cena, Robinson expresó su enfado por la próxima visita de Kirk al campus y criticó duramente al activista conservador, calificándolo de “lleno de odio” y cuestionando sus puntos de vista.

La situación escaló hasta lo que se describió como una “cacería humana” de más de 33 horas. Robinson fue finalmente entregado por su propio padre, luego de inicialmente expresar que prefería suicidarse antes que entregarse. La intervención de un ministro religioso amigo de la familia, que también trabaja con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, permitió que Robinson hablara con el FBI, que concretó su detención.

El caso sigue bajo investigación, con especial atención al contenido de los casquillos y la preparación del ataque, que reflejan un trasfondo ideológico y cultural complejo y preocupante, mezclando símbolos políticos, referencias de internet y mensajes personales grabados en armas de fuego.

