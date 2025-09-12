El presunto asesino de Charlie Kirk se llama Tyler Robinson y tiene 22 años

OREM, Utah, EE.UU. (AP) — El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk fue capturado, anunció el presidente Donald Trump el viernes, representando un avance significativo en la investigación de un asesinato selectivo que generó nuevas alarmas sobre la violencia política en Estados Unidos.

“Con un alto grado de certeza, lo tenemos”, anunció Trump en una entrevista en vivo en Fox News Channel. Dijo que un ministro involucrado con las fuerzas del orden entregó al sospechoso a las autoridades.

“Alguien muy cercano a él dijo: ‘Hmm, ese es él’”, comentó Trump.

El sospechoso bajo custodia es un joven de 22 años de Utah, dijo un funcionario de las fuerzas del orden a The Associated Press.

Las autoridades lo han identificado como Tyler Robinson, dijo el funcionario, quien no estaba autorizado para discutir la investigación en curso y habló bajo condición de anonimato.

Las llamadas a los números de teléfono listados para Robinson en registros públicos no fueron respondidas.

El FBI y el Departamento de Justicia no comentaron de inmediato, pero se planeó una conferencia de prensa más tarde el viernes en Utah, donde el miércoles ocurrió el asesinato en un campus universitario. La noticia del arresto llegó horas después de que el FBI y funcionarios estatales pidieron ayuda pública al publicar fotografías adicionales del sospechoso, una acción que parecía indicar que las autoridades no estaban seguras del paradero de la persona.

Kirk fue asesinado de un solo disparo en lo que la policía dijo que fue un ataque selectivo y el gobernador de Utah lo calificó como un asesinato político. El activista de derecha cofundó la organización política sin fines de lucro Turning Point USA, con sede en Arizona.

Las autoridades recuperaron un rifle de cerrojo de alta potencia cerca de la escena del tiroteo y dijeron que el tirador saltó de un techo y desapareció en el bosque cercano después.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por Turning Point en la Universidad del Valle de Utah al momento del disparo. Fue llevado a un hospital local y fue declarado muerto horas después.

“Él quería ayudar a los jóvenes, y no merecía esto”, dijo Trump el viernes. “Realmente era una buena persona”.

Los investigadores federales y funcionarios estatales el jueves publicaron fotos y un video del sospechoso.

Más de 7.000 pistas llegaron, dijeron las autoridades. Aún no se había citado un motivo en el asesinato, el más reciente acto de violencia política que convulsiona a Estados Unidos.

El ataque, llevado a cabo a plena luz del día mientras Kirk hablaba sobre temas sociales, fue capturado en videos espeluznantes que se difundieron en las redes sociales.

Los videos mostraron a Kirk, quien fue influyente en movilizar a los jóvenes votantes republicanos, hablando con micrófono en mano cuando de repente se escuchó un disparo. Kirk levantó su mano derecha mientras la sangre brotaba del lado izquierdo de su cuello. Los espectadores atónitos jadeaban y gritaban antes de que la gente comenzara a correr.

El tirador, que los investigadores creen que se mezcló con la multitud del campus debido a su apariencia de edad universitaria, disparó un solo tiro desde el tejado, según las autoridades. Un video publicado el jueves mostró a la persona luego caminando por el césped y cruzando la calle antes de desaparecer.

“Puedo decirles que este fue un evento selectivo”, dijo Robert Bohls, el principal agente del FBI en Salt Lake City.

Trump, quien fue acompañado por demócratas en condenar la violencia, dijo que otorgaría a Kirk la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil nacional. El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, visitaron a la familia de Kirk el jueves en Salt Lake City. Vance publicó un recuerdo en X que narra su amistad, que se remonta a los mensajes iniciales en 2017, a través de la carrera al Senado de Vance y la elección de 2024.

“Tanto del éxito que hemos tenido en esta administración se remonta directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”, escribió Vance. “No solo nos ayudó a ganar en 2024, nos ayudó a dotar de personal a todo el gobierno”.

El ataúd de Kirk fue transportado a bordo del Air Force Two desde Utah a Phoenix, donde se encuentra su organización política juvenil sin fines de lucro. Trump dijo a los periodistas que planea asistir al funeral de Kirk. No se han anunciado detalles.

Kirk era un polémico conservador que se convirtió en una poderosa fuerza política entre los jóvenes republicanos y era una figura habitual en los campus universitarios, donde invitaba a debates a veces vehementes sobre temas sociales.

Uno de esos intercambios provocativos se desarrolló inmediatamente antes del tiroteo mientras Kirk respondía preguntas de un miembro de la audiencia sobre la violencia armada.

El debate organizado por Turning Point en el Centro Sorensen del campus fue anunciado como la primera parada en la “Gira del Regreso Estadounidense” de Kirk.

El evento generó una reacción polarizadora en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita estaba generando controversia. Escribió: "¿Qué está pasando en Utah?”.

Algunos asistentes que huyeron después del disparo se apresuraron a entrar en dos aulas llenas de estudiantes. Usaron mesas para bloquear la puerta y protegerse en las esquinas. Alguien agarró un sacapuntas eléctrico y envolvió el cable firmemente alrededor del pomo de la puerta, luego ató el sacapuntas a la pata de una silla.

El jueves en el campus, el toldo estampado con el lema que Kirk usaba comúnmente en sus eventos —"DEMÚESTRAME QUE ESTOY EQUIVOCADO"— permanecía, desordenado.

