Un sismo de 3.1 grados se sintió entre Villa Dolores y Villa General Belgrano
La geóloga del INPRES, Irene Pérez, dijo en Cadena 3 que el informe preliminar indica que el temblor se localizó a 27 kilómetros al oeste de Villa General Belgrano.
16/08/2025 | 10:27Redacción Cadena 3
FOTO: Un sismo de 3.1 grados se sintió entre Villa Dolores y Villa General Belgrano.
-
Audio. Un sismo de 3.1 grados se sintió entre Villa Dolores y Villa General Belgrano
Una mañana para todos
Un sismo de magnitud 3.1 se registró este sábado en Córdoba, a 27 kilómetros al oeste de Villa General Belgrano, a una profundidad de 10 kilómetros.
El evento sísmico ocurrió a las 10 de la mañana y se percibió en varias localidades del centro y centro sur de la provincia.
Irene Pérez, geóloga y técnica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), habló en Cadena 3 del evento: "La magnitud del sismo es 3.1, la profundidad 10 kilómetros, y está localizado a 27 kilómetros al oeste de Villa General Belgrano".
A pesar de que el sismo se sintió en diversas ciudades, Pérez aclaró: "No parece ser un sismo demasiado potente como para provocar daños importantes". Además, indicó que la información es preliminar y puede ser modificada tras la revisión del departamento correspondiente.
Respecto a la posibilidad de réplicas, la especialista señaló: "Al ser un sismo de pequeña magnitud, las réplicas, si es que las tuviera, son muy pequeñitas, lo más probable es que no sean percibidas por la población".
/Inicio Código Embebido/
Rugby Championship. Los Pumas juegan con los All Blacks en Córdoba por primera vez: esto debés saber
El torneo enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur. El partido se juega este sábado a las 18:10 horas. En la nota, todos los detalles.
/Fin Código Embebido/
Informe de "Una mañana para todos".
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba? Un sismo de magnitud 3.1 fue registrado.
¿Quién habló sobre el sismo? Irene Pérez, geóloga del INPRES.
¿Cuándo se registró el sismo? A las 10 de la mañana.
¿Dónde se localizó el sismo? A 27 kilómetros al oeste de Villa General Belgrano.
¿Por qué no se esperan daños? Porque no es un sismo demasiado potente.