FOTO: Un sismo de 3.1 grados se sintió entre Villa Dolores y Villa General Belgrano.

Un sismo de magnitud 3.1 se registró este sábado en Córdoba, a 27 kilómetros al oeste de Villa General Belgrano, a una profundidad de 10 kilómetros.

El evento sísmico ocurrió a las 10 de la mañana y se percibió en varias localidades del centro y centro sur de la provincia.

Irene Pérez, geóloga y técnica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), habló en Cadena 3 del evento: "La magnitud del sismo es 3.1, la profundidad 10 kilómetros, y está localizado a 27 kilómetros al oeste de Villa General Belgrano".

A pesar de que el sismo se sintió en diversas ciudades, Pérez aclaró: "No parece ser un sismo demasiado potente como para provocar daños importantes". Además, indicó que la información es preliminar y puede ser modificada tras la revisión del departamento correspondiente.

Respecto a la posibilidad de réplicas, la especialista señaló: "Al ser un sismo de pequeña magnitud, las réplicas, si es que las tuviera, son muy pequeñitas, lo más probable es que no sean percibidas por la población".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de "Una mañana para todos".