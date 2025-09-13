En vivo

Una mañana para todos Notas

Un joven buscado por la justicia de Córdoba fue detenido en barrio Yapeyú

El operativo policial generó incidentes con los vecinos, que arrojaron piedras al personal policial.

13/09/2025 | 10:14Redacción Cadena 3

FOTO: Incidentes en barrio Llapellu tras operativo policial por joven con antecedentes

Un operativo policial en barrio Yapeyú de Córdoba generó incidentes entre vecinos y las fuerzas de seguridad. La situación se desencadenó cuando un joven de 22 años, con antecedentes penales y buscado por la justicia, fue detectado, perseguido y detenido por la policía, este viernes.

En diálogo con Cadena 3, el comisario Guillermo Luján detalló que el personal policial, advertido por el operador de cámara a través de 911, "intentó el control de una persona mayor que notó la presencia del personal que estaba trabajando y huyó al interior del barrio".

El operativo se llevó a cabo en la intersección de calle Costa Rica y Garro, donde se logró la detención del joven que tenía un pedido de detención de la Fiscalía de Instrucción por robo calificado. En ese momento, se produjeron incidentes con los vecinos del sector.

En ese marco, Luján comentó que "se hizo uso de armas menos letales", y mencionó que los vecinos arrojaron piedras con la intención de liberar al detenido. A pesar de la tensión, no se registraron heridos ni entre los vecinos ni entre los efectivos policiales.

El joven fue trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.

Informe de Fernando Barrionuevo.

