Caso Marisa Coliman: confirmaron culpabilidad del asesino por homicidio agravado

La Justicia declaró por unanimidad culpable al asesino de Marisa Coliman por homicidio agravado con ensañamiento ocurrido en la ciudad rionegrina de Luis Beltrán y determinó su inocencia por la tentativa de abuso sexual con acceso carnal.

El jurado popular dictaminó en General Roca que Nicolás Medina es culpable por las lesiones leves en perjuicio del hijo de la damnificada, quien fue asesinada de 30 puñaladas el 23 de julio de 2023 en el “Conventillo de García”, donde residía junto a su descendiente.

Sin embargo, los 12 miembros (seis hombres y seis mujeres) descartaron por unanimidad el agravante de femicidio y el intento de abuso sexual con acceso carnal, conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro le envió a la agencia Noticias Argentinas.

El implicado, que llegó al proceso con prisión preventiva, fue juzgado por tentativa de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio doblemente agravado por ensañamiento y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer, en un contexto de violencia de género (femicidio) y por homicidio agravado en grado de tentativa.

De acuerdo a la imputación de la Fiscalía, el sospechoso le entregó dinero al menor para que acudiera a comprar cerveza y en ese momento aprovechó para atacar sexualmente a Coliman.

Cuando el joven regresó, Medina lo intentó matar con un cuchillo, pero al no lograrlo se dio a la fuga.

Alegaron que Medina debía ser considerado culpable por esos delitos: “¿Qué es lo que entendemos que pasó acá? hubo un intento de ataque sexual, ella se resistió, intentó escapar. El ataque comienza en la cama y ella consciente intentó zafar”.

En este sentido, remarcaron que “no estamos frente a un homicidio por riña” como resaltaron los defensores.

Por su parte, los representantes legales del sindicado fundamentaron que los acusadores “no lograron” acreditar el femicidio: “El tramo que hizo el hijo desde la cervecería dura 5 minutos y este hombre tardó más de 10, agregamos que uno de los testigos dijo que haciendo ese tramo de 500 metros se tarda 5 minutos caminando. Es una de las mentiras del hijo de la señora. Todo esto es evidencia que se ve en las cámaras, no se trata de creerle a uno u otro testigo”.

Las partes tendrán cinco días para ofrecer nuevo material probatorio en la audiencia de cesura, en la que el magistrado técnico fijará la pena pertinente para Medina.