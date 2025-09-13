En vivo

Una mañana para todos Notas

Trágico accidente en Córdoba: dos muertos tras un brutal choque en La Tordilla

Las víctimas fatales tenían 20 años. Todo ocurrió en el kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52, en el departamento San Justo.

13/09/2025 | 10:29Redacción Cadena 3

FOTO: Dos muertos tras un brutal choque en La Tordilla. (Foto: Policía)

Dos jóvenes murieron este sábado por la madrugada tras un brutal choque entre un auto y un camión en la localidad de La Tordilla, en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba. Puntualmente, la colisión ocurrió en el kilómetro 48 de la Ruta Provincial E-52.

Según informó la Policía, los jóvenes tenían 20 años y viajaban en un Fiat Cronos.

Un servicio de emergencias constató el fallecimiento de los ocupantes del vehículo menor en el lugar del accidente. 

Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 30 años, fue trasladado al Hospital de Arroyito con lesiones de consideración.

Las autoridades trabajan para determinar las circunstancias que desencadenaron el trágico hecho.

Informe de Fernando Barrionuevo.

