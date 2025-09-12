Qué le pasó al chico de 13 años que murió durante una práctica de fútbol

Un lamentable suceso conmocionó al barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba. Un adolescente de 13 años murió tras descompensarse mientras practicaba fútbol en un club ubicado en la Avenida Concejal Felipe Belardinelli al 3700.

Según el parte policial, el menor se desplomó repentinamente durante la actividad deportiva en el club San Lorenzo. De inmediato, un profesor intentó reanimarlo sin éxito.

Posteriormente, personal policial organizó un cordón sanitario para facilitar el traslado del joven al Hospital de Niños, donde fue derivado con urgencia.

A pesar de los esfuerzos, los facultativos del centro médico confirmaron el fallecimiento del adolescente, diagnosticando como causa del deceso una muerte súbita.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas.

Según Lucas Torres, miembro de la comisión directiva del club, "terminó un entrenamiento totalmente normal, como todos los días".

El joven, que se había incorporado al club en marzo de este año, contaba con un apto médico. Torres confirmó que "tenía un apto médico que se hace a principios de año para que la liga le entregue el carnet, como todos los niños". Además, aseguró que "no tenía ninguna patología previa ni nada".

Los entrenadores del club, capacitados en RCP y primeros auxilios, intentaron reanimarlo. "Todos los profes de acá del club intentaron reanimarlo hasta que llegó la Policía, que actuaron muy rápido. Luego llegó la ambulancia, también en tiempos normales, pero ya no había nada para hacer", explicó Torres a Cadena 3.

El niño tenía un hermano mellizo que también estaba presente durante el entrenamiento. "Su hermano tampoco hizo ningún comentario raro, no notó nada", agregó Torres, quien describió la situación como "totalmente normal" hasta el momento del desvanecimiento.

La familia del joven se encuentra en estado de shock tras la inesperada tragedia. El club San Lorenzo y la comunidad deportiva lamentaron profundamente la pérdida de un niño que prometía en el deporte.

Informe de Lucía González y Celeste Benecchi.