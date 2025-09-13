En vivo

La UNC se prepara para otra marcha federal en defensa de la educación pública

El 17 de septiembre se realizará un paro nacional como modo de protesta ante el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

13/09/2025 | 11:45

Este viernes la UNC realizó un paro de 24 horas en rechazo al veto del presidente Javier Milei sobre la ley de financiamiento universitario. En ese marco, se llevó a cabo un banderazo en Pabellón Argentina y se anunció una marcha federal programada para el próximo miércoles.

Paula Abrate, secretaria adjunta de ADIUC, comentó en Cadena 3 que la idea es hacer un paro nacional el 17 de septiembre con todos los frentes sindicales universitarios "y a su vez también hacer una marcha federal en todas las ciudades del país donde haya universidades".

La marcha en Córdoba se unirá a la gran concentración prevista en Capital Federal, frente al Congreso. "Esperamos que en esta oportunidad no ocurra lo mismo que ocurrió el año pasado, que la ley fue aprobada en las dos instancias, se produjo el veto del Presidente, pero al momento de tratarse nuevamente en Diputados no fueron suficientes los votos para rechazar el veto", agregó.

En ese sentido, comentó que la situación de las universidades es crítica en aspectos salariales, presupuestarios y en las oportunidades de becas para los estudiantes. "Nuestros representantes tienen una gran responsabilidad en este momento, ya después de dos años de reclamos por la situación de las universidades", subrayó Abrate.

El lunes por la mañana se anunciará la hora y el lugar de concentración en Córdoba, donde se espera una masiva participación en el paro general del 17 de septiembre, en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

Informe de Fernando Barrionuevo.

