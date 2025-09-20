En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

La Mona Jiménez se presenta en Potrero de los Funes con gran operativo de seguridad

Este sábado, Potrero de los Funes alberga el baile más grande, con la Mona Jiménez. La policía implementará un extenso operativo de tránsito y controles de alcoholemia.

20/09/2025 | 09:03Redacción Cadena 3

FOTO: La Mona Jiménez llega a Potrero: ¡no te lo podés perder!

  1.

    Audio. La Mona Jiménez se presenta en Potrero de los Funes con gran operativo de seguridad

    Una mañana para todos

    Episodios

Este sábado, Potrero de los Funes será escenario del baile más grande del universo con la presentación de la Mona Jiménez en zona de boxes.

La policía de San Luis dispone de un amplio operativo vehicular desde las 16.30 hasta las 2 de la madrugada con controles de tránsito y alcoholemia.

Los ingresos estarán habilitados por ruta provincial 18, el camino del mirador potrero a la punta del volcán.

Desde las 23 horas habrá cortes totales en cruz de piedra y otros accesos, y al finalizar el show, la única salida hacia San Luis será por ruta 18.

Informe de Alejandro Heredia

Lectura rápida

¿Qué evento se llevará a cabo en Potrero de los Funes? La presentación de la Mona Jiménez en el baile más grande del universo.

¿Quién es el artista principal del evento? La Mona Jiménez.

¿Cuándo comenzará el operativo de la policía? Desde las 16.30 hasta las 2 de la madrugada.

¿Dónde estarán habilitados los ingresos al evento? Por ruta provincial 18, el camino del mirador potrero a la punta del volcán.

¿Cómo se manejará el tránsito al finalizar el show? La única salida hacia San Luis será por ruta 18.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho