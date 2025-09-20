La Mona Jiménez se presenta en Potrero de los Funes con gran operativo de seguridad
Este sábado, Potrero de los Funes alberga el baile más grande, con la Mona Jiménez. La policía implementará un extenso operativo de tránsito y controles de alcoholemia.
20/09/2025 | 09:03Redacción Cadena 3
FOTO: La Mona Jiménez llega a Potrero: ¡no te lo podés perder!
-
Audio. La Mona Jiménez se presenta en Potrero de los Funes con gran operativo de seguridad
Una mañana para todos
Este sábado, Potrero de los Funes será escenario del baile más grande del universo con la presentación de la Mona Jiménez en zona de boxes.
La policía de San Luis dispone de un amplio operativo vehicular desde las 16.30 hasta las 2 de la madrugada con controles de tránsito y alcoholemia.
Los ingresos estarán habilitados por ruta provincial 18, el camino del mirador potrero a la punta del volcán.
Desde las 23 horas habrá cortes totales en cruz de piedra y otros accesos, y al finalizar el show, la única salida hacia San Luis será por ruta 18.
Informe de Alejandro Heredia
Lectura rápida
¿Qué evento se llevará a cabo en Potrero de los Funes? La presentación de la Mona Jiménez en el baile más grande del universo.
¿Quién es el artista principal del evento? La Mona Jiménez.
¿Cuándo comenzará el operativo de la policía? Desde las 16.30 hasta las 2 de la madrugada.
¿Dónde estarán habilitados los ingresos al evento? Por ruta provincial 18, el camino del mirador potrero a la punta del volcán.
¿Cómo se manejará el tránsito al finalizar el show? La única salida hacia San Luis será por ruta 18.