La Mona Jiménez se presenta en Potrero de los Funes con gran operativo de seguridad

FOTO: La Mona Jiménez llega a Potrero: ¡no te lo podés perder!

Este sábado, Potrero de los Funes será escenario del baile más grande del universo con la presentación de la Mona Jiménez en zona de boxes.

La policía de San Luis dispone de un amplio operativo vehicular desde las 16.30 hasta las 2 de la madrugada con controles de tránsito y alcoholemia.

Los ingresos estarán habilitados por ruta provincial 18, el camino del mirador potrero a la punta del volcán.

Desde las 23 horas habrá cortes totales en cruz de piedra y otros accesos, y al finalizar el show, la única salida hacia San Luis será por ruta 18.

Informe de Alejandro Heredia