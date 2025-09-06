Avistaje de aves: una experiencia familiar para conectar con la naturaleza

El Parque Autóctono, ubicado cerca de la subida al Barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, se convierte en el escenario ideal para una nueva jornada de avistaje de aves organizada por la Fundación Mil Aves.

La actividad reúne a decenas de amantes de la avifauna, incluyendo familias con niños que madrugaron para compartir esta experiencia junto a padres y abuelos, en una práctica que gana cada vez más adeptos en la ciudad.

Guillermo Galeano, referente de la Fundación Mil Aves, en diálogo con Cadena 3 explicó el propósito de la iniciativa: “Buscamos concientizar sobre la avifauna nativa de Córdoba y destacar la importancia de los pulmones verdes urbanos, como el Parque Autóctono, el Parque Sarmiento o el Parque La Vida. No hace falta ir a Mar Chiquita o Quebrada del Condorito con equipos costosos; aquí se llega en transporte público, es accesible para todos, sin importar el nivel económico”.

Galeano subrayó el carácter inclusivo del avistaje: “Queremos que sea una actividad social, no elitista, para que todos puedan disfrutar de la naturaleza”.

La jornada destacó por la presencia del picaflor cometa (Sappho sparganura), una especie de cola larga y colores vibrantes naranja, carmín, verde y negro, que Galeano describió como “la realeza” del día.

“Es la figurita difícil, más visible en esta época de transición estacional, cuando las temperaturas comienzan a subir y las aves migratorias regresan al Gran Córdoba, especialmente a las Sierras Bajas”, señaló.

Los niños, equipados con libritos y binoculares de juguete, fueron los más entusiastas, muchos de ellos despertando a sus familias para no perderse la salida.

La Fundación Mil Aves invita a quienes deseen sumarse a estas actividades gratuitas a seguir su cuenta de Instagram, donde anuncian los próximos eventos en distintos espacios verdes de Córdoba, promoviendo la conexión con la naturaleza y la conservación de la avifauna local.

Informe de Fernando Barrionuevo