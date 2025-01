Biden a Trump: "Bienvenido a casa"

"Bienvenido a casa".

Así el presidente saliente, Joe Biden, le dio la bienvenida a su sucesor, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Se concretó así uno de los capítulos centrales de la ceremonia en la Trump se está convirtiendo formalmente en el 47 º presidente de los Estados Unidos.

Por primera vez en 40 años, el evento principal se celebra en el interior del Capitolio y no en sus escalinatas como es tradicional por la ola de frío que afecta a Washington DC.

Trump está en su segunda toma de posesión porque ya ejerció el cargo entre 2017 y 2021.

Fuentes de la Casa Blanca explicaron previamente que el cambio de escenario tiene por objetivo proteger a las autoridades entrantes y salientes, así como a los numerosos invitados del frío polar reinante en Washington, aunque algunas fuentes mencionaron también cuestiones de seguridad.

"Los pronósticos del clima para Washington DC, además del factor del viento, podrían llevar las temperaturas a duros mínimos récord", publicó Trump el viernes en su plataforma Truth Social, aludiendo a que se espera una mínima de 12 grados centígrados bajo cero.

Trump comenzó su actividad oficial de mañana asistiendo a una misa en la Iglesia de St. John antes de prestar juramento junto al vicepresidente James David Vance.

Luego, se dirigió a la Casa Blanca para el té previo a la juramentación en el Capitolio. Allí, Biden le dio la bienvenida de regreso a la Casa Blanca, de donde se alejó en 2021. Junto a sus esposas, compartieron el te.

En la Casa Blanca, se observaban las banderas a media asta, en homenaje al recientemente fallecido expresidente Jimmy Carter.

Tras ello se llevará a cabo la jura, bajo el lema "Nuestra democracia duradera: una promesa constitucional".

Luego, revisará tropas, encabezará un desfile y culminará el día con tres bailes inaugurales en todos los cuales pronunciará discursos.

Las ceremonias de celebración comenzaron el sábado, con una recepción presidencial, fuegos artificiales y una cena del gabinete en Sterling, uno de los clubes de golf de Trump, situado a menos de una hora de Washington.

En principio estaba previsto que cientos de miles de personas se congregaran en la Explanada Nacional del Capitolio, pero al trasladarse la ceremonia puertas adentro, se eligió retransmitirla en vivo en el Capital One Arena, un estadio en el centro de Washington con capacidad para unas 20.000 personas.

Este domingo, como parte de los cuatro días de celebración previstos, Trump visitó el Cementerio Nacional de Arlington para colocar una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido y luego encabezó un evento en el Capital One Arena.

