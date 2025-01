México, lejos de Dios y demasiado cerca de Donald Trump.

Bárbara Anderson

En México desafortunadamente estamos en el peor país para vivir un segundo mandato de Donald Trump.

Hay tanto factores económicos de comercio como de seguridad nacional y, por supuesto, de migración.

1. Riesgo económico

Comencemos con los riesgos económicos que esperan a México.

Hace muy pocas semanas la revista The Economist publicó el índice de riesgo Trump, donde hizo una lista de los 70 socios comerciales más importantes que tiene Estados Unidos según su exposición a las políticas de este nuevo presidente.

En un mapa mundial, pintaron con distintos tonos de rojo el nivel de exposición a Donald Trump en este segundo mandato y aparece en negro México.

Es el país con mayor riesgo de esta presidencia de Donald Trump, 71 puntos sobre 100.

Somos el país que corre mayores riesgos en distintos sentidos, como decía al principio, y primero tiene que ver con la relación comercial y tiene que ver también con la posición geográfica.

Desde el año pasado, desde el 2024, somos el principal socio comercial de Estados Unidos y tenemos un comercio bilateral de, léase bien, 1.6 millones de dólares por minuto.

De hecho, el 86% de todas las exportaciones mejicanas tienen como único destino y como principal destino a Estados Unidos.

Si en una primera candidatura, Donald Trump enfocó toda su campaña en construir un muro que iba a separar a México de Estados Unidos, el foco este año es ahorcar económicamente a México.

Anunció desde el momento que ganó las elecciones que va a aplicar aranceles de un 25%, que le va a cobrar a todas las importaciones que lleguen desde México un 25% de impuestos, costos que se van por supuesto a toda la producción de estos bienes y servicios desde México.

Es la misma cantidad de aranceles de impuestos que le va a cobrar a Canadá y a China.

Curiosamente, desde hace 31 años, Canadá, Estados Unidos y México formamos parte en Norteamérica de un tratado de libre comercio.

En el 94 comenzó llamándose el TLC y ahora se llama TMEC. Pero formamos una alianza en esta región, en este bloque económico. Desde hace 31 años no hay barreras arancelarias, no hay impuestos entre los tres países.

Somos un país de libre circulación de productos, y esto sin duda va a generar un cambio con estos aranceles del 25%.

¿Qué representa esto para México? Nos importamos tanto que somos tan industrializados, un costo del 1% del PIB nacional por año, de ese tamaño va a ser la afectación, sobre todo en industrias de mucho valor agregado como el sector automotriz, el sector aeronáutico y el de los bienes electrónicos.

2. La migración

Hay una segunda gran amenaza directa hacia México y tiene que ver con la migración.

Esta situación de estar tan cerca de Estados Unidos, como decía el presidente Benito Juárez, “pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.

Donald Trump también anunció deportaciones masivas de hasta un tope de 11 millones de personas que se encuentren en un estatus migratorio ilegal en su territorio.

Y México es el principal destino de las caravanas migrantes que cruzan todo el territorio, en su mayoría es de Centroamérica para cruzar Estados Unidos.

Y también por supuesto hay muchísimos mejicanos, es la minoría latina más importante viviendo en Estados Unidos.

Este anuncio de las deportaciones masivas, volvería inmanejable la frontera de México. Todas estas ciudades que están en el borde con Estados Unidos, como Ciudad Juárez, Tijuana, El Paso, realmente vivirían una situación de mucho riesgo.

Para darles un ejemplo, la ciudad de Tijuana declaró esta semana el estado de emergencia ante estas deportaciones masivas.

Se han determinado el alquiler de inmuebles, la contratación de servicios públicos para internet e incluso abogados para ayudar a todos los migrantes que se esperen.

Solamente en Tijuana, que es una de las 7 u 8 ciudades con mayor cantidad de migrantes cruzando Estados Unidos, hay 44 albergues y la propuesta es duplicarlos este mes de enero.

3. Las remesas

Otro punto vinculado con la migración y también con la economía son las remesas. Cerca de 12 millones de mejicanos que viven en Estados Unidos envían dinero todos los meses a sus familias aquí en México.

México es, de hecho, después de India, el país que recibe la mayor cantidad de remesas en el mundo.

El 2024 terminó con 65 mil millones de dólares en envío de dinero. Esto equivale a unos 6 millones de dólares por hora.

De ese tamaño es el envío de dinero que también sufriría las consecuencias de esta política tan restrictiva de Trump ante la migración.

4. El crimen organizado

Y la cuarta amenaza tiene que ver con los grupos de crimen organizado y de tráfico de drogas, que no es menor y es un tema grave que vincula a el mayor consumidor de drogas del mundo con uno de los mayores operadores de drogas del mundo como es México.

El futuro secretario de Estado de Donald Trump, el cubano Marco Rubio, dijo que declarará a los cárteles de la droga mejicanos como terroristas.

Y esto, más allá del título o del adjetivo, le daría el gobierno de Estados Unidos la fuerza para invadir o intervenir con el ejército americano sobre este tema en nuestro territorio.

Esto evidentemente ha sido replicado por la presidenta mejicana Claudia Sheinbaum, pero sin embargo sigue muy fuerte una justificación de una intervención militar desde Washington. Está sobre la mesa, admitió Marco Rubio en su despedida esta semana del Capitolio.

Donald Trump tiene la prerrogativa, sin duda, de diferenciarse muchísimo de Joe Biden y demostrar ante el mundo que es alguien que cumple sus promesas.

Ya lo hizo en su primer mandato. Se mueve muy bien a través de las amenazas de generar miedo y es un presidente que se mueve también muy bien en los conflictos.

Sabe que los conflictos lo ponen en una situación donde siempre termina con opciones de ganar.

Sin dudarlo, acabar con el narcotráfico o con la migración no es factible, no es posible, no es solucionable, pero no le importa a Donald Trump.

Lo que sí le importa es que la gente perciba que él está combatiéndolos con todo lo que tiene y que puede obligar a otros actores a que hagan lo que él quiere.

Se vienen tiempos muy difíciles en este vecindario llamado Norteamérica y sobre todo aquí en México con este nuevo inquilino en la Casa Blanca.