Israel sufre lo que podrían ser los peores incendios forestales de su historia

Israel se encuentra en estado de emergencia nacional por el estallido de incendios forestales de magnitud histórica que comenzaron el 30 de abril en las colinas al oeste de Jerusalén, coincidiendo con el Día del Recuerdo (Yom HaZikaron).

Las llamas, avivadas por fuertes vientos, altas temperaturas y condiciones de sequía extrema, han consumido aproximadamente 2,000 hectáreas de terreno, incluyendo 1,200 hectáreas de bosques, según el Fondo Nacional Judío (KKL).

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que los incendios podrían amenazar directamente a Jerusalén, por lo cual calificó la situación como un “peligro nacional”.

Los incendios, que se iniciaron en la zona de Mesilat Zion, a unos 15 kilómetros de Jerusalén, se propagaron rápidamente debido a vientos de hasta 100 km/h y un entorno seco, exacerbado por el cambio climático, según expertos.

Shmulik Friedman, comandante del distrito de Jerusalén del Servicio de Bomberos y Rescate, hizo una dramática descripción del evento: “Quizás (es) el incendio más grande en la historia de Israel”. Y señaló que los esfuerzos para contenerlo podrían extenderse hasta el sábado.

Aunque la causa exacta sigue bajo investigación, las autoridades han arrestado a varias personas por sospecha de incendio intencional.

La policía confirmó la detención de un residente de Jerusalén Este, de 50 años, capturado mientras intentaba prender fuego en un campo al sur de la ciudad.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, insinuó que los incendios podrían ser actos deliberados, aunque no se han presentado pruebas concluyentes.

La agencia de seguridad interna Shin Bet también participa en las investigaciones.

Los incendios han causado estragos en la región central de Israel, forzando la evacuación de al menos nueve comunidades, incluidas Neve Shalom, Beko’a, Ta’oz, Mevo Horon, Mishmar Ayalon y Nachshon, ubicadas a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén.

La principal autopista que conecta Tel Aviv con Jerusalén (Ruta 1) y la Ruta 3 fueron cerradas temporalmente, con escenas de caos donde automovilistas abandonaron sus vehículos para huir de las llamas.

La televisora Channel 12 interrumpió su transmisión para evacuar su estudio en Neve Ilan, un hecho sin precedentes en su historia.

El servicio de emergencias Magen David Adom reportó al menos 23 personas tratadas, principalmente por inhalación de humo y quemaduras, incluyendo 13 hospitalizadas. No se han registrado muertes hasta el momento.

Un total de 163 equipos de bomberos, 12 aviones y helicópteros, junto con tropas del ejército (FDI), están desplegados en la zona, utilizando aviones C-130J Super Hercules para lanzar retardantes.

Israel solicitó ayuda internacional, y países como Grecia, Chipre, Croacia, Italia, Francia, España, Ucrania, Reino Unido y Ecuador comprometieron aviones y recursos.

Los primeros aviones europeos comenzaron a llegar el jueves, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Política y falta de preparación

Con todo, la respuesta de las autoridades ha enfrentado críticas. Residentes como Yuval Aharoni, cerca de Modiin, expresaron frustración por la falta de preparación, señalando que las condiciones climáticas eran predecibles.

Dov Ganem, presidente de la Asociación de Bomberos y Rescate Aéreo de Israel, denunció que durante 18 años ha advertido sobre la insuficiencia de recursos, incluyendo la falta de aviones avanzados para combatir incendios.

Un informe del Contralor del Estado de 2024 ya había señalado que el Servicio de Bomberos investigó solo el 9% de los incendios en 2022, evidenciando fallos estructurales.

Los incendios también han coincidido con tensiones políticas. Las celebraciones del 77º Día de la Independencia de Israel fueron canceladas o adaptadas, con ceremonias grabadas en lugar de eventos en vivo.

Además, el gobierno enfrenta críticas por recortes presupuestarios al servicio de bomberos y por no haber convocado sesiones de preparación contra incendios antes de la crisis, según reportes de The Times of Israel.

Peor que en 2010

Los incendios de 2025 superan en escala a los de 2010 en el Monte Carmelo, que dejaron 44 muertos, y se suman a una serie de incendios recientes en 2021, 2023 y la semana previa en Beit Shemesh.

Expertos como Eyal Caspi, jefe del Servicio de Bomberos, vinculan la intensidad de los incendios al cambio climático, que ha reducido las precipitaciones y aumentado las temperaturas, creando condiciones propicias para incendios más frecuentes y destructivos.

A pesar de los avances, con la reapertura de la Ruta 1 el jueves y una leve lluvia que ayudó a los bomberos, las autoridades advierten que los fuertes vientos podrían reavivar las llamas.

Anat Gold, del KKL, señaló que los equipos enfrentan dificultades para crear cortafuegos debido a reigniciones constantes.