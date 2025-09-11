Tregar donará 20 mil copas de leche al Banco de Alimentos de Córdoba
Lo anunció en Cadena 3 el gerente de calidad de la firma, José María Pighin. Así, la compañía se une para combatir la inseguridad alimentaria en la provincia.
11/09/2025 | 12:50Redacción Cadena 3
FOTO: Tregar donará 20 mil copas de leche al Banco de Alimentos de Córdoba.
-
Audio. Tregar donó 20 mil copas de leche tetra pak al Banco de Alimentos de Córdoba
Siempre Juntos
Tregar anunció este jueves que donará 20 mil copas de leche al Banco de Alimentos de Córdoba.
José María Pighin, gerente de calidad de la empresa, anunció en Cadena 3 la decisión de llevar a cabo esta acción solidaria.
"Ante esta necesidad manifiesta, encontramos una oportunidad en la leche larga vida, Tetra Pak, que producimos en instalaciones de altos estándares de seguridad alimentaria", afirmó Pighin.
Esta donación busca ayudar a combatir la inseguridad alimentaria que afecta a muchos niños en la región.
/Inicio Código Embebido/
Producción en Santa Fe. El arroz con leche de Tregar: tradición familiar y sabor industrializado
La responsable de marketing de la compañía, Soledad García, compartió en Cadena 3 la historia detrás del famoso arroz con leche de Tregar.
/Fin Código Embebido/
Carolina Alessandria, responsable del voluntariado de la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba, también participó de la conversación, y resaltó el impacto positivo de la donación: "Sumar alimentos como estos, la leche tan vital en el crecimiento, es un montón, estamos alimentando muchísima gente, y estamos muy agradecidos".
La colaboración entre Tregar y el Banco de Alimentos busca garantizar el desarrollo nutricional de los beneficiarios. “Los lácteos son fundamentales para poder garantizar el desarrollo de los beneficiarios", explicó Alessandria, quien lleva más de 17 años trabajando en la fundación.
La entrega de las 20 mil copas de leche se realiza en el marco de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y organizaciones solidarias.
/Inicio Código Embebido/
Día del Trabajador Lácteo. La historia de dos empleados de Tregar, testigos del crecimiento de la empresa
Gustavo Chauderón y Sandro Gota hablaron en Cadena 3 de su historia en la compañía y su crecimiento en la industria láctea.
/Fin Código Embebido/
Informe de "Siempre Juntos".