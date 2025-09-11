FOTO: Tregar donará 20 mil copas de leche al Banco de Alimentos de Córdoba.

Tregar anunció este jueves que donará 20 mil copas de leche al Banco de Alimentos de Córdoba.

José María Pighin, gerente de calidad de la empresa, anunció en Cadena 3 la decisión de llevar a cabo esta acción solidaria.

"Ante esta necesidad manifiesta, encontramos una oportunidad en la leche larga vida, Tetra Pak, que producimos en instalaciones de altos estándares de seguridad alimentaria", afirmó Pighin.

Esta donación busca ayudar a combatir la inseguridad alimentaria que afecta a muchos niños en la región.

Carolina Alessandria, responsable del voluntariado de la Fundación Banco de Alimentos de Córdoba, también participó de la conversación, y resaltó el impacto positivo de la donación: "Sumar alimentos como estos, la leche tan vital en el crecimiento, es un montón, estamos alimentando muchísima gente, y estamos muy agradecidos".

La colaboración entre Tregar y el Banco de Alimentos busca garantizar el desarrollo nutricional de los beneficiarios. “Los lácteos son fundamentales para poder garantizar el desarrollo de los beneficiarios", explicó Alessandria, quien lleva más de 17 años trabajando en la fundación.

La entrega de las 20 mil copas de leche se realiza en el marco de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y organizaciones solidarias.

Informe de "Siempre Juntos".