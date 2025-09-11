La historia de dos empleados de Tregar, testigos del crecimiento de la empresa

En el marco del Día del Empleado del Lácteo, que se celebra cada 10 de septiembre, dos trabajadores de Tregar, Gustavo Chauderón y Sandro Gota, compartieron en Cadena 3 sus experiencias en la planta.

Chauderón, quien ingresó en 1992, recuerda que empezó a trabajar a los tenía 14 años, y confesó que antes "se hacía un poco de todo".

Gota, que comenzó en 1993, recordó que cuando él ingresó eran 15 empleados. Con el tiempo, aseguró que fueron testigos del crecimiento de la planta, que hoy cuenta con cientos de empleados.

Ambos operarios destacan el ambiente familiar de la empresa: "Los dueños están siempre presentes y se puede hablar con ellos".

Los empleados también compartieron anécdotas de sus años de trabajo. Gota recordó un episodio divertido, cuando todavía estaban en la primera planta de la compañía, y en un estado de sonambulismo, se cayó de una cucheta y le pegó a un compañero, "que se quería ir".

El Día del Trabajador del Lácteo se convierte así en una celebración de la historia compartida entre los empleados y la empresa, que refleja el compromiso y la dedicación de quienes forman parte de Tregar.

