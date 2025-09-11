Cadena 3 se adentra en el corazón de Tregar

Este jueves, la radio se viste de blanco. El programa Siempre Juntos se trasladó a la provincia de Santa Fe para una emisión especial en vivo desde las entrañas de la fábrica de Tregar.

El equipo explora cada rincón de sus instalaciones en Gobernador Crespo, donde más de 300 productores locales contribuyen a procesar la impresionante cifra de 800.000 litros de leche diarios.

Durante la jornada, los oyentes no solo pueden conocer la historia de una marca familiar con más de 80 años de trayectoria, sino que también descubren los secretos detrás de productos icónicos como leches, quesos y yogures.

Agus y Guille conversan con integrantes de la empresa y productores locales, revelando cómo la combinación de innovación y tradición ha sido clave para que Tregar se mantenga como líder del sector lácteo.

Con productos que llegan a más de 50.000 puntos de venta en todo el país y se exportan a mercados internacionales, esta emisión en vivo es una oportunidad única para vivir en primera persona la historia de un gigante lácteo argentino.