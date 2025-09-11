En vivo
Cadena 3 se adentra en el corazón de Tregar
Una jornada histórica en Gobernador Crespo. Este jueves el programa se transmite en vivo desde la planta láctea para mostrar la pasión detrás de una de las empresas del rubro más grandes del país.
11/09/2025 | 08:31Redacción Cadena 3
FOTO: Siempre Juntos transmite desde la planta de Tregar.
FOTO: Siempre Juntos transmite desde la planta de Tregar.
FOTO: Siempre Juntos transmite desde la planta de Tregar.
Este jueves, la radio se viste de blanco. El programa Siempre Juntos se trasladó a la provincia de Santa Fe para una emisión especial en vivo desde las entrañas de la fábrica de Tregar.
El equipo explora cada rincón de sus instalaciones en Gobernador Crespo, donde más de 300 productores locales contribuyen a procesar la impresionante cifra de 800.000 litros de leche diarios.
Durante la jornada, los oyentes no solo pueden conocer la historia de una marca familiar con más de 80 años de trayectoria, sino que también descubren los secretos detrás de productos icónicos como leches, quesos y yogures.
Agus y Guille conversan con integrantes de la empresa y productores locales, revelando cómo la combinación de innovación y tradición ha sido clave para que Tregar se mantenga como líder del sector lácteo.
Con productos que llegan a más de 50.000 puntos de venta en todo el país y se exportan a mercados internacionales, esta emisión en vivo es una oportunidad única para vivir en primera persona la historia de un gigante lácteo argentino.
Lectura rápida
¿Qué programa se emitió en vivo desde la fábrica de Tregar?
El programa Siempre Juntos se trasladó a la fábrica de Tregar en Santa Fe.
¿Cuántos productores locales contribuyen en Tregar?
Más de 300 productores locales contribuyen a la producción de Tregar.
¿Cuántos litros de leche procesa Tregar diariamente?
Tregar procesa 800.000 litros de leche diarios.
¿Cuál es la trayectoria de la marca Tregar?
Tregar tiene más de 80 años de trayectoria en el sector lácteo.
¿A cuántos puntos de venta llegan los productos de Tregar?
Los productos de Tregar llegan a más de 50.000 puntos de venta en todo el país.