El arroz con leche de Tregar: tradición familiar y sabor industrializado

La persona responsable de marketing de Tregar, Soledad García, habló en Cadena 3 del el arroz con leche de la compañía, que industrializó el producto hace más de 20 años.

"Es un producto que despierta recuerdos y emociones y que lo queremos un montón", comentó García, quien destacó la importancia de este postre en su familia, con descendencia española.

La idea de industrializar este postre, que tiene más de 20 años en el mercado, surgió sin estudios de mercado previos. "Creíamos, como cuando uno cree en algo y le da para adelante", explicó Soledad. Este enfoque emprendedor permitió que el arroz con leche mantenga su esencia casera a pesar de su producción a escala.

En cuanto a su elaboración, García mencionó que los ingredientes son simples: "Leche, azúcar y arroz, por supuesto". Sin embargo, el desafío radica en adaptar la receta casera a un proceso industrial. "El secreto de hacerlo a escala industrial es un proceso de aprendizaje y de estudiar distintas variables", aseguró.

/Inicio Código Embebido/

En vivo Siempre Juntos Argentina productiva. Cadena 3 se adentra en el corazón de Tregar Una jornada histórica en Gobernador Crespo. Este jueves el programa se transmite en vivo desde la planta láctea para mostrar la pasión detrás de una de las empresas del rubro más grandes del país.

/Fin Código Embebido/

El arroz utilizado proviene de Entre Ríos, seleccionado por su adaptabilidad al proceso productivo. "Imagínense que nosotros, en una cocina casera, es una olla de 3 litros, y aquí hay que llevarlo a 400 o 500 litros", explicó. Este cambio de escala presenta retos, como asegurar la calidad del producto y evitar que se queme el fondo de la olla.

La marca también ha explorado alternativas para diversificar su oferta, respondiendo a las sugerencias de los consumidores. "Hoy es casi un snack, hay mucha gente que lo come entre comidas", comentó García. Esta evolución ha permitido desarrollar distintas opciones de arroz con leche, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo.

La historia del arroz con leche de Tregar no solo refleja una tradición familiar, sino también un compromiso con la calidad y la innovación en el sector alimentario.

Entrevista de "Siempre Juntos".