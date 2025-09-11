En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Tregar, líder en lácteos

Los secretos de la elaboración del queso: ¿Qué son los ojos y por qué se forman?

El ingeniero químico Cristian Micheloni explicó en Cadena 3 por qué algunos quesos tienen agujeros y habló de su proceso de elaboración.

11/09/2025 | 12:16Redacción Cadena 3

FOTO: Los secretos de la elaboración del queso: ¿Qué son los ojos y por qué se forman?

FOTO: El ingeniero químico Cristian Micheloni en "Siempre Juntos", desde Tregar.

FOTO: El ingeniero químico Cristian Micheloni en "Siempre Juntos", desde Tregar.

  1.

    Audio. Los secretos de la elaboración del queso: ¿Qué son los ojos y por qué se forman?

    Siempre Juntos

    Episodios

Cristian Micheloni, ingeniero químico y experto en quesos, desde la planta de Tregar abordó la intrigante pregunta sobre los "ojos" en algunos quesos. 

"El queso es un producto biológico", explicó en Cadena 3 Micheloni, quien destacó que este alimento fermenta gracias a la adición de bacterias lácticas.

Estas bacterias, al consumir componentes de la leche, generan gas, principalmente dióxido de carbono, que provoca la formación de agujeros. "No se puede ordenar a las bacterias que hagan ojos a voluntad", aclaró. 

En ese sentido, comentó que la variabilidad en el tamaño de los ojos depende de la cantidad de gas producido, que puede concentrarse en un gran ojo o distribuirse en varios más pequeños.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El proceso de maduración es crucial. Micheloni mencionó que un queso como el fontina pasa por cuatro temperaturas distintas, comenzando en frío y culminando en una cámara de 18 a 20 grados, donde las bacterias comienzan a trabajar efectivamente. "Para que abra ojos, la masa del queso debe ser elástica y preparada adecuadamente", agregó.

El tiempo de maduración también influye. Un queso duro, como el reggianito, requiere un mínimo de seis meses para alcanzar su sabor característico. Micheloni enfatizó que "esto es naturaleza, es biología", y que no se puede acelerar el proceso.

Respecto a las combinaciones, el experto afirmó que no hay reglas: "Podés comerlo con lo que quieras". Y dijo que la tendencia se inclina hacia acompañamientos más variados, desde membrillo hasta cervezas, reflejando una evolución en la forma de disfrutar el queso.

Con 30 años de experiencia en el campo, Micheloni continúa compartiendo su pasión por el queso y sus secretos, contribuyendo a la cultura gastronómica del país.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de "Siempre Juntos".

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho