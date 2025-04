Zverev ganó el ATP de Múnich tras derrotar a Shelton

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, se impuso con autoridad ante el estadounidense Ben Shelton por 6-2 y 6-4 en la final del ATP de Múnich y conquistó su tercer trofeo en dicha ciudad tras sus victorias en 2017 y 2018.

El encuentro tuvo un claro dominador desde el inicio: Zverev salió decidido a imponer su juego, aprovechando su potencia y precisión para tomar el control desde el primer set.

Con un 84 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y sin conceder oportunidades de quiebre, el alemán desarmó por completo a Shelton.

Además, logró dos quiebres clave para asegurarse el 6-2 inicial en apenas 35 minutos.

El desarrollo del segundo parcial siguió la misma línea. Zverev arrancó con otro break y amplió su ventaja a 6-2 y 2-0 para dejar sin respuestas a su rival.

Aunque Shelton intentó reaccionar, el germano mantuvo su solidez desde la línea de base, cerrando el partido con autoridad en una hora y once minutos.

"Sabía que tenía que jugar mi mejor tenis hoy, Ben venía jugando muy bien esta semana",* reconoció Zverev tras el triunfo. "Las condiciones le favorecen, pero también me sientan bien a mí. Estoy disfrutando mi cumpleaños hasta ahora".

The moment @AlexZverev won his first #BMWOpen title since 2018 ?? pic.twitter.com/RVBVorX1TH