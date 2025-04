Rune rompió la hegemonía de Alcaraz en Barcelona y se quedó con el título

El tenista danés Holger Rune acabó con la racha triunfal de Carlos Alcaraz en el ATP de Barcelona al imponerse por 7-6(6) y 6-2 en una final marcada por la resistencia inicial del murciano y su posterior desplome físico.

El encuentro arrancó con un Alcaraz combativo, decidido a sobreponerse a las molestias en la pierna derecha que lo obligaron a recibir atención médica.

