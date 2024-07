Histórico: Francisco Comesaña venció al ruso Rublev en su debut en un Grand Slam

El tenista argentino Francisco Comesaña (122°) tuvo su debut absoluto en un torneo de Grand Slam y dio el batacazo de la primera ronda de Wimbledon al eliminar al N°6 del mundo, Andrey Rublev.

En una histórica actuación, el marplatense despachó al ruso con parciales de 6-4, 5-7, 6-2 y 7-6(5), tras casi tres horas de juego.

La clave estuvo en la paciencia para elaborar los puntos, la contundencia necesaria sobre esta superficie siempre que fue necesaria y la mala tarde de su rival, que no pudo imponer su poderoso drive y cometió una gran cantidad de errores no forzados.

/Inicio Código Embebido/

?? Grand Slam debut

?? First win on tour

?? Second match ever on grass



Amazing scenes as Francisco Comesana knocks out No.6 seed Andrey Rublev 6-4, 5-7, 6-2, 7-6(5) ????#Wimbledon pic.twitter.com/wvY5Znt9uj