El truco que pocos conocen: conéctate al WiFi sin pedir la contraseña

En el mundo actual, estar desconectado no es una opción. Ya sea para trabajar, estudiar o simplemente navegar en redes sociales, el acceso a Internet se ha convertido en una necesidad básica.

Pero, ¿qué pasa cuando llegas a un lugar, hay WiFi disponible y no tenés la clave? Afortunadamente, hay dos maneras de conectarse sin tener que pedirla.

Escanear el código QR del router

Muchos routers modernos tienen un código QR impreso en su frente o parte trasera.

Este pequeño gráfico contiene toda la información necesaria para unirse a la red, incluyendo el nombre (SSID) y la contraseña.

Es una solución ideal si estás en la casa de un amigo, una oficina o cualquier lugar donde el router esté a la vista.

El proceso es muy sencillo:

-Busca el código QR en el router.

-Abre la cámara de tu celular y escanéalo.

-Acepta la notificación que aparece en pantalla para conectarte al instante.

-No necesitas descargar ninguna aplicación extra; la mayoría de los celulares actuales reconocen el código de forma automática.

Usar el botón WPS del router

El segundo método es a través de la función WPS (WiFi Protected Setup), una herramienta que permite emparejar dispositivos sin necesidad de ingresar la contraseña. Solo necesitas tener acceso físico al router y activar la opción.

Así es como funciona:

Ve a los ajustes de tu celular.

Entra en la sección de "WiFi" y luego en "Ajustes avanzados".

Selecciona la opción "Botón WPS".

Presiona el botón físico WPS en el router (generalmente está en el costado o en la parte de atrás).

Espera unos segundos y tu celular se conectará automáticamente.

Este sistema es muy útil en entornos domésticos u oficinas, aunque no todos los modelos de router lo tienen habilitado.

Consideraciones importantes

Si bien estos métodos son increíblemente útiles, es importante tener en cuenta que no siempre funcionarán.

Por ejemplo, si la contraseña del WiFi se cambió después de que se imprimió el código QR, este no servirá.

Además, el WPS puede estar desactivado en algunos routers por razones de seguridad.

Ambas opciones requieren que tengas acceso físico al router. No son viables para redes públicas como las de aeropuertos o cafés, donde el equipo no está accesible.

Sin embargo, para esos momentos en los que necesitas una solución rápida y estás cerca del equipo, estos trucos te salvarán de un apuro.