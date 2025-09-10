Córdoba se conecta con Panamá para abrir mercados globales

Córdoba afianza su proyección internacional con la visita de una delegación panameña encabezada por ProPanama. Durante dos días, el ecosistema productivo local recibió a representantes del sector público y privado de Panamá, con una agenda de rondas de negocios, recorridos y acuerdos estratégicos para atraer inversiones y potenciar la internacionalización de empresas cordobesas.

La misión comercial se inscribe en el acuerdo de colaboración firmado en 2023 y tuvo como anfitrión al ente municipal Córdoba Acelera. El itinerario incluyó visitas a empresas de referencia como Laboratorios Luar, Leistung, Raomed y Promedon, reconocidas por su equipamiento tecnológico y capacidad exportadora.

El jueves 28 de agosto, el Cluster Fintech Córdoba rubricó un convenio de cooperación con ProPanama, en el que diez empresas socias presentaron sus soluciones de servicios financieros basados en tecnología. Al día siguiente, el Córdoba BIM Cluster mostró el alcance internacional de sus proyectos en construcción digital, consolidando a la ciudad como polo global en innovación.

Entre los visitantes se destacaron representantes de ProPanama, Panapark Free Zone y Panamá Pacífico, quienes expresaron interés en impulsar iniciativas conjuntas con los clusters cordobeses. “Desde los laboratorios de vanguardia hasta los clusters Fintech y BIM, quedó demostrado que el futuro se construye colaborando, compartiendo conocimiento y abriendo mercados”, afirmó Guillermo Alfonso Rodríguez Royo, administrador de ProPanama.

En la misma línea, Arsenio González Navas, gerente de ventas de Panapark Free Zone, resaltó que “el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Córdoba y Panamá genera intercambio de negocios y nuevas oportunidades”.

La visita dejó en claro que Córdoba busca posicionarse como un socio estratégico en la región, apostando a la innovación, la cooperación y la apertura de mercados globales.