Martínez y Alarcón palpitan el clásico de Talleres ante Instituto del sábado

Talleres e Instituto disputarán un nuevo clásico este próximo sábado a las 17:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes. La previa del encuentro se vivió en la conferencia de prensa, donde los protagonistas de ambos equipos compartieron sus expectativas.

Alejandro Martínez, delantero de Talleres, fue consultado por Cadena 3 sobre la preparación del equipo: "Creo que no arrancamos de la mejor manera como se esperaba, pero bueno, creo que fuimos mejorando partido a partido. La realidad también es que recién tuvimos esta semana larga para volver a entrenar bien, porque fueron semanas de partidos muy cortos".

Por su parte, Fernando Alarcón, capitán de Instituto, ante la pregunta de Cadena 3, respondió: "La idea es volver a repetir en el tema de intensidad de juego lo mismo que hicimos contra Boca. Contra Independiente creo que no nos salió lo que queríamos, pero ojalá Dios quiera que el sábado podamos volver a repetirlo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Qué partido esperan

El delantero del "Matador", analizó: "Tendremos que tomar precauciones y recaudos porque será un partido que de definirá por detalles”. Y agregó: "Lo venimos trabajando bien, es un partido especial. Esperemos darle una alegría a la gente como a nosotros. El hincha quiere ganar, debemos estar preparados para darles esa alegría".

Del otro lado, Alarcón sorprendió diciendo que ganar este partido "es una cuenta pendiente": "Personalmente me gustaría poder ganar este clásico con Talleres. Es una cuenta pendiente que tengo desde que llegué al club. Pero no va a ser fácil”. “El que menos errores cometa y esté más fino en los detalles se puede llevar el partido, no podemos regalar nada, defensivamente tenemos que estar concentrados y estar a la altura”, añadió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cómo se prepara la ciudad

Respecto a cómo se vive un nuevo clásico, Martínez dijo: “Es un partido muy importante para la ciudad. Queremos regalarle una alegría a la gente que lo necesita tanto como nosotros. Puede haber un antes y un después de este partido”.

“Es muy lindo cuando toca jugar un clásico con las dos parcialidades, aunque esta vez se va a jugar solo con hinchas de Talleres. Que sea una fiesta y lo disfrutemos tanto nosotros como ellos. Que gane el que haga mejor las cosas”, contestó "el Palomo".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/