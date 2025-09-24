Un presunto narco y tres cómplices, los cuatro detenidos por el triple crimen

Tras un operativo policial que permitió dar con los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las autoridades bonaerenses detuvieron a cuatro personas imputadas por homicidio agravado en el marco del macabro triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.

Según el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, las víctimas “cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí, la DDI de La Matanza encontró a un hombre y una mujer limpiando con lavandina sangre de las paredes y pisos. “Cuando llegamos, había manchas hepáticas y un olor muy fuerte a cloro”, detalló Alonso. La inspección del patio reveló la ubicación de los cuerpos, enterrados en una zona de tierra removida.

La investigación identificó además a los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana, entre ellos un presunto narco vinculado a la villa 1-11-14. A través de la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, la Policía logró detenerlos en un hotel alojamiento de la zona. Todos los detenidos quedaron imputados por homicidio agravado y a disposición de la Justicia. La PROCUNAR intervino ante la sospecha de una banda narco involucrada en el caso.

Según Alonso, las víctimas fueron engañadas: creyeron que asistirían a un evento al que habían sido invitadas, sin imaginar que se trataba de una emboscada. “Iban a participar en un evento al que les habían invitado, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico”, afirmó.

El recorrido de los celulares y el análisis de cámaras permitieron reconstruir el trayecto que llevó a las jóvenes desde La Matanza, pasando por Lomas de Zamora, hasta Florencio Varela. La camioneta utilizada estaba adulterada, y la investigación sigue abierta: “Sabemos que hay más personas involucradas, las estamos buscando. Creemos que hay otros responsables más allá de estos cuatro”, precisó el funcionario.

El triple femicidio conmociona a la provincia y pone en evidencia la operación de redes de narcotráfico transnacionales que actúan con violencia extrema y meticulosa planificación.