Sociedad

Los escalofriantes detalles de la autopsia a las chicas asesinadas

Según los datos preliminares, las víctimas fueron asesinadas una por una, y la data de muerte corresponde a hace cuatro días.

24/09/2025 | 17:35Redacción Cadena 3

FOTO: Brutal asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela.

Este miércoles se dieron a conocer los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las tres jóvenes halladas muertas en una vivienda de Florencio Varela. Según los informes, las víctimas fueron asesinadas una por una, y la data de muerte corresponde a hace cuatro días, entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado.

De acuerdo con el periodista de TN Ignacio González Prieto y el reporte de C5N de Paulo Kablan, las autopsias revelan un nivel extremo de violencia: una de las jóvenes presentó un golpe severo en el cráneo con hundimiento y fracturas; otra sufrió un profundo corte en el abdomen, aparentemente posterior a su muerte; mientras que la tercera víctima recibió golpes, múltiples puñaladas y se intentó calcinar su cuerpo. Además, a una de las chicas le cortaron parte de los dedos, aunque aún no se precisó a cuál.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El triple hallazgo se produjo tras un extenso trabajo de investigación. Los cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio de una casa ubicada en Villa Vatteone, luego de que los investigadores siguieran el recorrido de la camioneta blanca en la que las jóvenes se subieron por última vez en el oeste del conurbano bonaerense.

La investigación está a cargo del fiscal Gastón Duplaa, de la UFI Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza. Hasta el momento, se detuvo a cuatro personas vinculadas con el hallazgo de los cuerpos, mientras la causa continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del brutal crimen, que según los informes preliminares podría involucrar signos de tortura.

El caso conmociona a la comunidad y genera preocupación por la violencia extrema registrada, mientras las autoridades buscan avanzar en la identificación de responsables y motivaciones detrás del triple asesinato.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué se dio a conocer este miércoles? Los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

¿Quiénes son las víctimas? Son tres jóvenes: Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

¿Dónde fueron hallados los cuerpos? En una vivienda ubicada en Villa Vatteone, Florencio Varela.

¿Cómo fueron asesinadas las víctimas? Presentaron un nivel extremo de violencia, incluyendo golpes severos, cortes y signos de tortura.

¿Por qué genera preocupación el caso? Por la violencia extrema registrada y la búsqueda de responsables detrás del triple asesinato.

