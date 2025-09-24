Habló la mamá de una de las tres chicas asesinadas: "Quiero la cabeza de todos"

FOTO: La madre de Brenda habló con los medios.

Los cuerpos hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre.

Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, día de las desapariciones.

Los vecinos, familiares y allegados de las víctimas se agrupan en la rotonda del sur de La Tablada para exigir justicia.

Sabrina, madre de Morena, una de las víctimas y de solo 15 años, expresó su dolor y frustración: "Quiero al fiscal, al intendente, a todos, quiero la cabeza de todos. Son tres pibas. Por favor no nos dejen solos".

La mujer también aseguró que las autoridades han estado en contacto con ella y su esposo tras el trágico hecho.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos en relación a este caso. Fuentes policiales indican que el narco señalado como el cabecilla ha sido identificado y se encuentra en la lista de personas intensamente buscadas por las autoridades.

Informe de Mauricio Conti.