En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Un pastor evangélico fue detenido por abusar de un niño de 13 años en La Plata

Luego de varias tareas investigativas y testimoniales, se pudieron establecer más víctimas también menores de edad.

24/09/2025 | 13:09Redacción Cadena 3

FOTO: Un pastor evangélico fue detenido por abusar de un niño de 13 años en La Plata

Un hombre de 35 años, que es un pastor evangélico, abusó sexualmente de un menor de 13 y fue detenido bajo la caratula de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto en concurso real con abuso sexual agravado” en la ciudad de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el detenido fue identificado como Luis Emanuel Ramirez.

Este hecho se supo ya que la madre del niño de 44 años denunció que su hijo le confesó que desde el año 2021, el líder de la iglesia evangelista “Tiempos de pacto” ubicada en la calle 131 esquina 84 y 85 a la que concurrían en familia, abusaba sexualmente de él como así también le pedía que le envié fotos de sus partes íntimas por redes sociales.

Luego de varias tareas investigativas y testimoniales, se pudieron establecer más víctimas también menores de edad.

Además, los oficiales de La Plata y la UFI N°2 procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares, puesto en conocimiento del resultado el MPF.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un pastor evangélico fue detenido por abusar sexualmente de un menor de 13 años en La Plata.

¿Quién fue el detenido? El detenido es Luis Emanuel Ramirez, un pastor evangélico de 35 años.

¿Cuándo ocurrieron los abusos? Los abusos se denunciaron por primera vez en 2021, según lo relatado por la madre del menor.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la ciudad de La Plata, en la iglesia evangelista “Tiempos de pacto”.

¿Por qué se realizó la detención? Se realizaron investigaciones tras la denuncia de la madre, estableciendo más víctimas también menores de edad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho