FOTO: Un pastor evangélico fue detenido por abusar de un niño de 13 años en La Plata

Un hombre de 35 años, que es un pastor evangélico, abusó sexualmente de un menor de 13 y fue detenido bajo la caratula de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por un ministro de culto en concurso real con abuso sexual agravado” en la ciudad de La Plata.

Según el parte policial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el detenido fue identificado como Luis Emanuel Ramirez.

Este hecho se supo ya que la madre del niño de 44 años denunció que su hijo le confesó que desde el año 2021, el líder de la iglesia evangelista “Tiempos de pacto” ubicada en la calle 131 esquina 84 y 85 a la que concurrían en familia, abusaba sexualmente de él como así también le pedía que le envié fotos de sus partes íntimas por redes sociales.

Luego de varias tareas investigativas y testimoniales, se pudieron establecer más víctimas también menores de edad.

Además, los oficiales de La Plata y la UFI N°2 procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares, puesto en conocimiento del resultado el MPF.