Triple crimen de Florencio Varela: qué posteó la hermana de una de las víctimas

Luego del hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, de 20 años, de Morena Verdi, también de 20, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15, en una vivienda de Florencio Varela, tras una intensa búsqueda, la hermana de la menor de las víctimas escribió en sus redes sociales.

“Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, dijo en un posteo que ahora es investigado por la Justicia para saber a quién iba dirigido.

La principal hipótesis gira en torno a una venganza narco de una banda de narcos peruanos porque, supuestamente, una de las mujeres se habría quedado con un paquete de cocaína. Hasta el momento hay cuatro detenidos.

“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acuzar (sic) que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, añadió la joven identificada como Agostina Gutiérrez. “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”, cerró.

FOTO: El posteo de la hermana de Lara.

Estas declaraciones están relacionadas a lo manifestado ayer por Luz, prima de Lara, quien contó a los medios que habían baleado la casa de Gutiérrez desde una moto.

El ataque ocurrió a la altura de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.