Triple crimen de Florencio Varela: qué posteó la hermana de una de las víctimas
Agostina, hermana de la adolescente de 15 años asesinada, escribió un mensaje para los supuestos mafiosos.
25/09/2025 | 11:09Redacción Cadena 3
FOTO: El posteo de la hermana de Lara.
Luego del hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, de 20 años, de Morena Verdi, también de 20, y de Lara Morena Gutiérrez, de 15, en una vivienda de Florencio Varela, tras una intensa búsqueda, la hermana de la menor de las víctimas escribió en sus redes sociales.
“Me venís a tirar tiros a mi casa. Andá a buscar a los peruanos”, dijo en un posteo que ahora es investigado por la Justicia para saber a quién iba dirigido.
/Inicio Código Embebido/
Espanto. Triple crimen: las torturas previas al asesinato fueron transmitidas en vivo
Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
/Fin Código Embebido/
La principal hipótesis gira en torno a una venganza narco de una banda de narcos peruanos porque, supuestamente, una de las mujeres se habría quedado con un paquete de cocaína. Hasta el momento hay cuatro detenidos.
“Estoy haciendo el duelo de mi hermana y me venís acuzar (sic) que yo entregué a mi hermana, h… de p…”, añadió la joven identificada como Agostina Gutiérrez. “Lcty (sic), yo también la perdí a mi hermana”, cerró.
/Inicio Código Embebido/
FOTO: El posteo de la hermana de Lara.
/Fin Código Embebido/
Estas declaraciones están relacionadas a lo manifestado ayer por Luz, prima de Lara, quien contó a los medios que habían baleado la casa de Gutiérrez desde una moto.
El ataque ocurrió a la altura de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Florencio Varela? Se hallaron los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en una vivienda.
¿Quién escribió en redes sociales? La hermana de Lara Morena Gutiérrez, identificada como Agostina Gutiérrez, realizó un posteo tras el hallazgo.
¿Cuándo se produjo el ataque? El ataque a la casa de Gutiérrez ocurrió después del hallazgo de los cuerpos, según testimonios.
¿Dónde se produjo el ataque? El ataque se llevó a cabo a la altura de los monoblocks 4 y 5 de La Tablada.
¿Por qué se investiga el caso? Se investiga una posible venganza narco relacionada con una banda de narcos peruanos y un paquete de cocaína.