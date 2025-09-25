Triple crimen: las torturas previas al asesinato fueron transmitidas en vivo
Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
25/09/2025 | 06:00Redacción Cadena 3
FOTO: Triple crimen: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de las redes sociales, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.
En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".
Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.
Graves detalles del caso en Varela. La autopsia de Lara Gutiérrez en el triple crimen de Varela revela tortura brutal
El análisis forense de la menor de 15 años, Lara Gutiérrez, arrojó detalles macabros: cinco dedos amputados, una oreja cortada y quemaduras en vida.
Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.
[Fuente: Noticias Argentinas]