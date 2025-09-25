En vivo

Triple crimen: las torturas previas al asesinato fueron transmitidas en vivo

Se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.

25/09/2025 | 06:00Redacción Cadena 3

FOTO: Triple crimen: confirman que las torturas a las chicas fueron transmitidas en vivo por Tik Tok

  1.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas a los asesinatos de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidos en directo a través de las redes sociales, en un grupo cerrado en el que había 45 personas conectadas.

En ese sentido, se conoció que el narco peruano autor de los homicidios afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

Las tres jóvenes fueron torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, a donde habían sido llevadas engañadas tras una propuesta de una fiesta sexual por la que les iban a pagar 300 dólares a cada una.

Trascendió que días pasados, Lara, la chica de 15 años, le habría robado 2 o 3 kilos de cocaína a un ladero de este narco poderoso, de nacionalidad peruana, que vive en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con las jóvenes? Las jóvenes fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela.

¿Quién confirmó la transmisión de las torturas? El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, lo confirmó.

¿Qué dijo el narco peruano sobre las torturas? Afirmó: "Esto es lo que les pasa a los que me roban droga".

¿Por qué fueron llevadas las chicas? Fueron llevadas engañadas bajo la promesa de una fiesta sexual por 300 dólares.

¿Quién robó la cocaína? Lara, de 15 años, le robó 2 o 3 kilos a un ladero del narco.

[Fuente: Noticias Argentinas]

