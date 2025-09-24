En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Palmeiras vs. River

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La autopsia de Lara Gutiérrez en el triple crimen de Varela revela tortura brutal

El análisis forense de la menor de 15 años, Lara Gutiérrez, arrojó detalles macabros: cinco dedos amputados, una oreja cortada y quemaduras en vida.

24/09/2025 | 20:31Redacción Cadena 3

FOTO: La autopsia de Lara Gutiérrez en el triple crimen de Varela revela tortura brutal

La investigación por el brutal triple crimen de Florencio Varela sumó un dato espeluznante tras conocerse los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Las pericias forenses revelaron que las tres jóvenes fueron sometidas a una brutal tortura antes de ser asesinadas en cadena, pero el caso de Lara Gutiérrez es particularmente macabro.

Según los informes de necropsia, la menor de 15 años fue víctima de una violencia extrema y sistemática. Lara tenía cinco dedos de la mano izquierda amputados, la oreja izquierda cortada y un corte muy profundo en el cuello, que se presume fue la causa de su muerte. Además, se detectaron quemaduras en las falanges de los dedos, realizadas mientras aún estaba con vida, lo que confirma el ensañamiento previo a su deceso.

Crímenes en cadena y signos de extrema violencia

Las autopsias confirmaron que los homicidios se perpetraron durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2:00, pocas horas después de que las jóvenes fueran vistas con vida por última vez y de su llegada a Varela. Los cuerpos fueron encontrados enterrados, maniatados con cinta en pies, manos, cuello y rostro.

Los otros hallazgos también dan cuenta de la saña de los atacantes:

  • Una de las víctimas mayores (20 años): Sufrió una fractura y hundimiento de cráneo, además de golpes en el rostro.
  • La otra víctima mayor (20 años): Presentaba una luxación cervical, golpes en el rostro y un "corte transversal" en el abdomen que fue realizado postmortem, con un intento de calcinar el cadáver.

Los investigadores ahora buscarán rastrear perfiles genéticos y huellas de terceros en los cuerpos y el lugar del hallazgo, mientras avanzan en la hipótesis de un ajuste de cuentas narco.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Lara Gutiérrez y las otras víctimas? Las tres jóvenes fueron brutalmente asesinadas tras ser sometidas a torturas extremas.

¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son Lara Gutiérrez (15), Morena Verri (20) y Brenda Loreley Del Castillo (20).

¿Cuándo ocurrieron los crímenes? Los homicidios sucedieron durante la madrugada del sábado, alrededor de las 2:00.

¿Dónde fueron encontrados los cuerpos? Los cuerpos fueron hallados enterrados y maniatados en un lugar en Florencio Varela.

¿Por qué se presume un ajuste de cuentas? Los investigadores están analizando perfiles genéticos y huellas para determinar la relación con actividades narcos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho