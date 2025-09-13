En vivo

Sociedad

Secuestraron 85 kilos de cocaína en un camión que transportaba bananas

Fue durante un control de rutina que realizaba la Policía Federal Argentina en Ruta Nacional N° 34, en la localidad de Taboada, Santiago del Estero.

13/09/2025 | 15:45Redacción Cadena 3

FOTO: Narcofruta: secuestraron 85 kilos de cocaína en un camión que transportaba bananas

Un operativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en Santiago del Estero, terminó con el secuestro de un cargamento de 85 kilos de cocaína valuados en $1700 millones. Durante un control de rutina, los agentes interceptaron un camión que transportaba bananas, logrando dar con el estupefaciente y detener al conductor.

El hallazgo se produjo en el kilómetro 668 de la Ruta Nacional N° 34, en la localidad de Taboada. Los agentes, que realizaban un "operativo cerrojo" en la zona, detuvieron un camión Scania, color naranja con semirremolque, que les resultó sospechoso.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El conductor, un hombre de 55 años, oriundo de Jujuy, declaró que llevaba cajones de bananas y papayas desde Perico, Jujuy, hacia el Mercado Central, en la provincia de Buenos Aires. Ante la inconsistencia de su declaración, se procedió a la revisión del vehículo.

El rastrillaje se realizó con la colaboración del perro policía "Yana", quien "reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de estupefacientes", según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional.

Luego de la señal del animal, los uniformados constataron que el camión transportaba, en total, 70 ladrillos de cocaína escondidos en las cajas de fruta y envueltos en nylon de color amarillo con franjas verdes. Tras el hallazgo, el conductor fue arrestado.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado Federal N° 1. La investigación continúa con el fin de averiguar la procedencia de la sustancia y la identificación de otros implicados en el hecho.

Lectura rápida

¿Qué fue secuestrado en Santiago del Estero? Un cargamento de 85 kilos de cocaína.

¿Quién llevó a cabo el operativo? El Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

¿Dónde se realizó el hallazgo? En el kilómetro 668 de la Ruta Nacional N° 34, en Taboada.

¿Cómo se descubrió la cocaína? Gracias a un control de rutina y a la señal del perro policía "Yana".

¿En qué estado se encuentra la investigación? La causa está a cargo del Juzgado Federal N° 1 y se investiga la procedencia de la sustancia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

